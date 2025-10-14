TPBL／浮動票價宣示信心 攻城獅無懼洋基工程搶新竹版圖

在上賽季以墊底成績作收後，新竹御嵿攻城獅在休賽季不僅進行陣容上的補強，更是聯盟7隊中最早開訓的球隊，在今天的媒體日上更宣布將於新賽季進行場邊席浮動票價制，每贏一場比賽票價加價500元、輸一場票價減500元，總經理張樹人也強調，這正好向各界展示球隊對於新賽季的信心。

攻城獅上賽季在土洋戰力整合不如預期且傷兵連連的情況下，最終以墊底成績作收，不過休賽季攻城獅透過選秀會補進狀元郎劉丞勳，洋將也全面大換血，團隊更是早早就開訓，期待能夠在新賽季觸底反彈。

對於今天在媒體日上宣布新賽季推出東、西側場邊席「浮動票價制」，底價為2000元／張，並隨球隊表現浮動，每贏一場比賽加價500元，每輸一場則減價500元，主客場賽皆列入計算，最低票價下限為500元／張。

球隊總經理張樹人表示，浮動票價在國外職業聯賽並不是創舉，而球隊也希望能在新賽季給球迷一些想法，並展現球隊對於新賽季的信心，同時也透過浮動票價的機制鼓勵球員打出佳績，「大家都問我們的浮動票價有沒有上限，其實是沒有的，也代表如果我們連勝20、30場票價可能就會破萬，但相信如果能夠做到這點，球迷也是會很開心的，在票價提高的同時我們也會持續增加對球迷的服務。」

對於在地深耕多年後，今年新竹將增加一支新的職籃球隊PLG洋基工程，張樹人也直言樂於接受這樣的挑戰，球隊也除了把球賽打好外，場下的經營也不會馬虎，尤其攻城獅已經在新竹努力五年多，雖然場上表現有時候可能讓球迷感到失望，但場下也經年累月做了不少努力，現在有新的球隊一起來做這件事，他們將會樂於接受挑戰，包括私下交流賽或是球迷的經營交流都很歡迎。