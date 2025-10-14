快訊

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議黑歷史

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

TPBL／浮動票價宣示信心 攻城獅無懼洋基工程搶新竹版圖

聯合報／ 記者劉肇育／新竹即時報導
新竹御嵿攻城獅今年早早就開訓，期盼在新賽季觸底反彈。記者劉肇育／攝影
新竹御嵿攻城獅今年早早就開訓，期盼在新賽季觸底反彈。記者劉肇育／攝影

在上賽季以墊底成績作收後，新竹御嵿攻城獅在休賽季不僅進行陣容上的補強，更是聯盟7隊中最早開訓的球隊，在今天的媒體日上更宣布將於新賽季進行場邊席浮動票價制，每贏一場比賽票價加價500元、輸一場票價減500元，總經理張樹人也強調，這正好向各界展示球隊對於新賽季的信心。

攻城獅上賽季在土洋戰力整合不如預期且傷兵連連的情況下，最終以墊底成績作收，不過休賽季攻城獅透過選秀會補進狀元郎劉丞勳，洋將也全面大換血，團隊更是早早就開訓，期待能夠在新賽季觸底反彈。

對於今天在媒體日上宣布新賽季推出東、西側場邊席「浮動票價制」，底價為2000元／張，並隨球隊表現浮動，每贏一場比賽加價500元，每輸一場則減價500元，主客場賽皆列入計算，最低票價下限為500元／張。

球隊總經理張樹人表示，浮動票價在國外職業聯賽並不是創舉，而球隊也希望能在新賽季給球迷一些想法，並展現球隊對於新賽季的信心，同時也透過浮動票價的機制鼓勵球員打出佳績，「大家都問我們的浮動票價有沒有上限，其實是沒有的，也代表如果我們連勝20、30場票價可能就會破萬，但相信如果能夠做到這點，球迷也是會很開心的，在票價提高的同時我們也會持續增加對球迷的服務。」

對於在地深耕多年後，今年新竹將增加一支新的職籃球隊PLG洋基工程，張樹人也直言樂於接受這樣的挑戰，球隊也除了把球賽打好外，場下的經營也不會馬虎，尤其攻城獅已經在新竹努力五年多，雖然場上表現有時候可能讓球迷感到失望，但場下也經年累月做了不少努力，現在有新的球隊一起來做這件事，他們將會樂於接受挑戰，包括私下交流賽或是球迷的經營交流都很歡迎。

籃球

延伸閱讀

TPBL／輸一場減價500元 攻城獅新賽季推場邊席浮動票價制

風神颱風估周五生成 賈新興：周六晚東北季風到 新竹以北+宜蘭急降溫

PLG／洋基工程創舉 啦啦隊決選售票兼睦那京見面會

PLG／新軍洋基工程初亮相 總教練喊話進季後賽

相關新聞

TPBL／輸一場減價500元 攻城獅新賽季推場邊席浮動票價制

新竹御嵿攻城獅隊今天於攻城獅訓練基地舉辦開季媒體日，正式公布新賽季年度口號「你信不信」攻城獅本季首場主場賽事將在11月1...

TPBL／浮動票價宣示信心 攻城獅無懼洋基工程搶新竹版圖

在上賽季以墊底成績作收後，新竹御嵿攻城獅在休賽季不僅進行陣容上的補強，更是聯盟7隊中最早開訓的球隊，在今天的媒體日上更宣...

PLG／洋基工程創舉 啦啦隊決選售票兼睦那京見面會

職籃PLG新成員洋基工程籃球隊今天宣布正式成軍，兩位話題十足的韓籍啦啦隊員李素敏和睦那京也一同亮相，兩人為首的啦啦隊「Y...

PLG／新軍洋基工程初亮相 總教練喊話進季後賽

台灣職籃PLG生力軍洋基工程今天舉行成立大會，全隊共13名球員排排站首度亮相，總教練李逸驊喊出，希望新賽季可以打進季後賽

PLG／幸運對決偶像林志傑 狀元葉惟捷全力爭取新人王

洋基工程隊今天舉辦成軍記者會，現有的13位球員穿上新戰袍亮相，今年PLG選秀會「狀元」葉惟捷旅美兩年挑戰職業舞台，菜鳥年...

PLG／神秘洋基落腳新竹市 球團喊「永續經營」

職籃聯盟PLG新成員洋基工程隊今天揭開神秘面紗，董事長劉士源說明球團成立狀況，球隊陣容、主視覺和口號也一併公開，總經理錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。