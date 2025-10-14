TPBL／輸一場減價500元 攻城獅新賽季推場邊席浮動票價制

新竹御嵿攻城獅隊今天於攻城獅訓練基地舉辦開季媒體日，正式公布新賽季年度口號「你信不信」攻城獅本季首場主場賽事將在11月15日登場，迎戰新北中信特攻。此外，球團預計於11月9日於竹北星際籃球場舉辦大型在地球迷活動「季前大會獅」，期盼能在主場關幕戰前凝聚士氣，打造屬於攻城獅的季前傳統。

攻城獅新賽季口號「你信不信」的發想，來自球隊對自我信念的堅持，儘管外界皆未看好攻城獅，團隊在休賽季的五個月中持續調整與成長，新賽季將以「你信不信」的態度面對所有挑戰。

總經理張樹人表示，「希望這句話不只是反問，更是一種信念的宣誓。當我們說出你信不信時，下一句其實都是相信自己能做到，也希望號召這座城市的球迷繼續相信攻城獅，我們會盡全力呈現最好的一面。」

儘管上季戰績不理想，攻城獅季票會員仍逆勢成長20%，本季季票總銷售超過500組。攻城獅球團同時宣布，新賽季東、西側場邊席將採「浮動票價制」，底價為2000元／張，並隨球隊表現浮動。每贏一場比賽加價500元，每輸一場則減價500元，主客場賽皆列入計算，最低票價下限為500元／張。

除此之外，11月9日前購買北側場邊席將力碼贈送當日賽事同款球迷版球衣，張樹人表示，「浮動票價機制不僅是票務策上的創新，更希望藉此強化獅紫軍與球隊之間的連結。希望在面臨挑戰時，能吸引更球迷進場助陣，為攻城獅主場注入士氣。」

攻城獅上參例行賽單場票將於10月20日中午十二點起至10月21日晚上十二點前開放季票會感優先購；10月22日中午十二點起至10月23日下午五點前開放權益會員優先購。10月24日下午五點後將在拓元售票系統與攻城獅官方APP全面開賣。

過去幾年備受獅紫單期待的「宅男打籃球主題日」也宣告回歸，為呼應宅男打籃球漫畫將於2026年迎來最終回，球團特別將主題周安排在例行賽最後一次主場周邀球迷一同重溫青春與熱血。此外，攻城獅將於11月9日於竹北星際籃球場舉辦大型戶外球迷活動，「季前大會獅」，全隊球員與Muse Girls啦啦隊都將到場