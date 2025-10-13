PLG／洋基工程創舉 啦啦隊決選售票兼睦那京見面會

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
洋基工程下午宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，並邀請韓籍啦啦隊員李素敏（左）、睦那京（右）加盟。記者胡經周／攝影
洋基工程下午宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，並邀請韓籍啦啦隊員李素敏（左）、睦那京（右）加盟。記者胡經周／攝影

職籃PLG新成員洋基工程籃球隊今天宣布正式成軍，兩位話題十足的韓籍啦啦隊員李素敏和睦那京也一同亮相，兩人為首的啦啦隊「YoungKey Girls 洋基女孩」即日起開放報名，11月21日的決選會更將售票，讓買票進場的球迷參與投票，同時舉辦李素敏和睦那京的見面會，成台灣職籃創舉。

啦啦隊海選採售票方式進行，洋基工程品牌總監「Danny」黃柏文很有信心，他提到球迷進場握有佔百分之50的人氣票選，等於參與「YoungKey Girls」的組軍；曾是歌唱組合B.A.D成員之一的黃柏文還提到，啦啦隊雖有「女孩」入名，但並沒限制性別，若球迷選出男性啦啦隊成員也樂觀其成。

「YoungKey Girls」第一階段海選將進行到28日，下月21日進行實體決選，造成話題的李素敏和睦那京都將到場，除擔任評審也將舉行粉絲見面會。

洋基工程總經理錢韋成強調，球隊成軍時間雖短，但「非常認真」，董事長劉士源也積極參與許多球隊的未來規劃，「請球迷放心，我們會用力努力玩下去。」

洋基工程主場設在新竹市立體育館，錢韋成認為不是和TPBL的新竹御嵿攻城獅打對台，「不是同城市有兩支球隊就要對抗，我們專注在自己領域，希望能吸引球迷進場。」

洋基工程主場開幕戰12月27日登場，錢韋成表示時間相對充裕，接續會有一波波主場周和更多的球隊資訊，請球迷拭目以待。

洋基工程今天宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，並邀請韓籍啦啦隊員李素敏加盟。記者胡經周／攝影
洋基工程今天宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，並邀請韓籍啦啦隊員李素敏加盟。記者胡經周／攝影
洋基工程下午宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，董事長劉士源（中）、韓籍啦啦隊員李素敏（左）、睦那京（右）合影。記者胡經周／攝影
洋基工程下午宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，董事長劉士源（中）、韓籍啦啦隊員李素敏（左）、睦那京（右）合影。記者胡經周／攝影
洋基工程今天宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，並邀請韓籍啦啦隊員睦那京加盟。記者胡經周／攝影
洋基工程今天宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，並邀請韓籍啦啦隊員睦那京加盟。記者胡經周／攝影

