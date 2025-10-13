PLG／新軍洋基工程初亮相 總教練喊話進季後賽

台灣職籃PLG生力軍洋基工程今天舉行成立大會，全隊共13名球員排排站首度亮相，總教練李逸驊喊出，希望新賽季可以打進季後賽。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟今年暑假新加入球隊洋基工程，將以新竹市立體育館當主場，過去2個月來，透過交易換來本土球員，加上新加盟的洋將，今天全隊正式亮相。

洋基工程公司董事長劉士源在致詞時指出，決定參與職籃，就是想要以不同的方式對社會做出貢獻，正好現在有這個機會，「我也保證，球隊至少會玩5年」。

新任總教練由前中信特攻「光哥」李逸驊擔任，他在接受媒體訪問時表示，新賽季就是希望球員能夠進步，不論是在三分外線出手或者切入，都要放膽去做，「我很開心最大的不同，就是很多球員練完球後都會打給我，問說還有哪裡可以改進的地方」。

不過，畢竟是新球隊，李逸驊最擔心的就是全隊的經驗，「我們是新球隊，大家也都還在磨合，但場上經驗是需要累積的，就目前看來，全隊最有經驗的還是洋將庫薩斯，但他並不是主要持球手，所以戰況在拉鋸的時候，就很容易變成我們的致命傷。」

身高216公分的立陶宛巨塔庫薩斯（MindaugasKupsas），過去曾效力高雄全家海神，如今換到「隔壁棚」參賽，對新賽季同樣充滿信心。

庫薩斯笑說：「我比較喜歡小一點的城市，加上新竹也比較涼爽，所以我很喜歡這裡，吃的部分，我老婆都會下廚，沒有適應上的問題，希望新球季球迷都能多進場加油。」