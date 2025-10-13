PLG／幸運對決偶像林志傑 狀元葉惟捷全力爭取新人王

洋基工程隊今天舉辦成軍記者會，現有的13位球員穿上新戰袍亮相，今年PLG選秀會「狀元」葉惟捷旅美兩年挑戰職業舞台，菜鳥年還有機會對決小時候的偶像「野獸」林志傑，讓他直呼幸運。

身高196公分的葉惟捷出身籃球世家，南山高中畢業後赴美先就讀預校布里奇頓學院，去年進入阿拉巴馬農工大學，今年返台投入PLG選秀，以20歲年紀成為新隊伍洋基工程的創隊成員。

今天穿上嶄新球衣，葉惟捷表示現在球隊仍在磨合階段，隊友間互動、溝通都多，練完球仍會聊天討論球場狀況，自己也常和南山學長張鎮衙、經驗豐富的陳昱瑞請教。

不諱言想爭取新人王，葉惟捷對新成軍的洋基工程很有信心，「要打出該有的態度、精彩的比賽回饋球迷。我年紀比較小，會吸取養分，快點精進自己的技術。」

葉惟捷的菜鳥年就是林志傑的「最後一舞」，葉惟捷透露小時候都透過電視看林志傑和目前桃園璞園領航猿隊副領隊陳信安的比賽，很感恩有機會在職業生涯第一年參與林志傑的最後一季，還可以在「野獸」退休戰踏上台北小巨蛋舞台；他也期待和台鋼獵鷹隊NBA等級洋將「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）交手。

洋基工程總教練「光哥」李逸驊提到，葉惟捷的身高可以打到小前鋒，但目前身體強度還要加強，可以先學習旅外好手林庭謙「柔性」打法，接續持續加強重量訓練，相信可以打出一片天。