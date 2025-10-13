PLG／神秘洋基落腳新竹市 球團喊「永續經營」

職籃聯盟PLG新成員洋基工程隊今天揭開神秘面紗，董事長劉士源說明球團成立狀況，球隊陣容、主視覺和口號也一併公開，總經理錢韋成堅定說球隊「認真玩」，接續也將再補強陣容，請球迷好好期待。

劉士源今天親自現身記者會，他說：「我們是帶著決心，帶著勝利渴望而來，會長期在籃球場陪伴大家。」

洋基工程隊今天公布主視覺和球隊標誌，球隊以「YKE ARK為名」，口號是「ARK COURT！ARK RULES！（我主場！我主宰！）」。ARK象徵方舟，代表球員、球迷和夥伴的共同航程與信念；今天公布的主場座位名稱也和方舟緊扣，洋基工程主場將設在新竹市立體育館，最貴的船長甲板席A 2500元，季票28199元，還設有女神出沒席等不同區域。

錢韋成解釋，球隊隊徽有不少巧思，包括以方舟為輪廓，寓意穩固乘載，作為堅強後盾，洪流中穩健前進，在台灣籃壇深耕發展、永續經營；黑、白、綠為主色的球衣帶有科技感的線條，吉祥物約克是一隻熱血活力、勇於挑戰和反應敏捷的公貓，喜歡抓老鷹、討厭猴子，巧妙將PLG對手的吉祥物元素加入其中。

洋基工程今天介紹13名球員高偉綸、徐小龍、江加樂、莊朝勝、陳昱瑞、呂冠霆、張鎮衙、馬克斯、葉惟捷、林郅為、阿拉薩、賈科比、庫薩斯；教練團部分，總教練「光哥」李逸驊，蔡耀勛擔任助理教練，李逸驊表示還有一名洋將空間，會以小洋將為目標，補強後場戰力。