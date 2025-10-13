快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

PLG／神秘洋基落腳新竹市 球團喊「永續經營」

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
洋基工程今天宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，董事長劉士源（中）、韓籍啦啦隊員李素敏（左）、睦那京（右）合影。記者胡經周／攝影
洋基工程今天宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，董事長劉士源（中）、韓籍啦啦隊員李素敏（左）、睦那京（右）合影。記者胡經周／攝影

職籃聯盟PLG新成員洋基工程隊今天揭開神秘面紗，董事長劉士源說明球團成立狀況，球隊陣容、主視覺和口號也一併公開，總經理錢韋成堅定說球隊「認真玩」，接續也將再補強陣容，請球迷好好期待。

劉士源今天親自現身記者會，他說：「我們是帶著決心，帶著勝利渴望而來，會長期在籃球場陪伴大家。」

洋基工程隊今天公布主視覺和球隊標誌，球隊以「YKE ARK為名」，口號是「ARK COURT！ARK RULES！（我主場！我主宰！）」。ARK象徵方舟，代表球員、球迷和夥伴的共同航程與信念；今天公布的主場座位名稱也和方舟緊扣，洋基工程主場將設在新竹市立體育館，最貴的船長甲板席A 2500元，季票28199元，還設有女神出沒席等不同區域。

錢韋成解釋，球隊隊徽有不少巧思，包括以方舟為輪廓，寓意穩固乘載，作為堅強後盾，洪流中穩健前進，在台灣籃壇深耕發展、永續經營；黑、白、綠為主色的球衣帶有科技感的線條，吉祥物約克是一隻熱血活力、勇於挑戰和反應敏捷的公貓，喜歡抓老鷹、討厭猴子，巧妙將PLG對手的吉祥物元素加入其中。

洋基工程今天介紹13名球員高偉綸、徐小龍、江加樂、莊朝勝、陳昱瑞、呂冠霆、張鎮衙、馬克斯、葉惟捷、林郅為、阿拉薩、賈科比、庫薩斯；教練團部分，總教練「光哥」李逸驊，蔡耀勛擔任助理教練，李逸驊表示還有一名洋將空間，會以小洋將為目標，補強後場戰力。

洋基工程接續也將進行啦啦隊海選，今天兩位韓籍成員李素敏、睦那京先亮相，球團宣布決選日將售票，讓球迷票選最後成員。

洋基工程今天宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，並邀請韓籍啦啦隊員李素敏（左）、睦那京（右）加盟。記者胡經周／攝影
洋基工程今天宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，並邀請韓籍啦啦隊員李素敏（左）、睦那京（右）加盟。記者胡經周／攝影
洋基工程今天宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，全體球員與教練團到場合影。記者胡經周／攝影
洋基工程今天宣布成立全新職業籃球賽「YKE ARK洋基工程籃球隊」，全體球員與教練團到場合影。記者胡經周／攝影

籃球

延伸閱讀

MLB／貝林傑將跳脫合約 洋基5名主力球員進入自由市場

MLB／守備失誤成洋基被淘汰戰犯！ 奇森姆：沒想到球會那樣彈

MLB／帶隊8年未解洋基冠軍荒 布恩自信繼續執教：我還有合約

MLB／「酷斯拉魔咒」又應驗？ 松井秀喜為洋基開球近5戰全輸

相關新聞

PLG／神秘洋基落腳新竹市 球團喊「永續經營」

職籃聯盟PLG新成員洋基工程隊今天揭開神秘面紗，董事長劉士源說明球團成立狀況，球隊陣容、主視覺和口號也一併公開，總經理錢...

籃球／選偶像KD背號 14歲長人游泳也行

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，昨天在台北市靜修女中進行U15組2B賽事，以七年級生為主體的Ballin’隊今天發...

TPBL／國王奇兵先發喊超緊張 「做自己」飆外線著對連勝

新北國王隊22歲的新秀熊祥泰畢業自NCAA三級奧勒岡州威拉姆特大學，大學曾有單場10記三分球紀錄，昨天職業處女秀攻下12...

TPBL／執教處女秀輸國王 簡浩給自己零分

上季還是福爾摩沙夢想家球員，簡浩今天以總教練身份率夢想家迎接新賽季首戰，但面對衛冕軍新北國王隊發生29次失誤，最終以93...

TPBL／雙新血林彥廷、熊祥泰表現亮眼 林書緯：帶來很多能量

TPBL衛冕軍新北國王今天在新賽季開幕戰以10分差距擊敗高雄全家海神，不僅本土雙衛林書緯、李愷諺表現亮眼，兩位新加入的球...

TPBL／林書豪退休首戰林書緯豪取20分 國王跨出衛冕第一步

TPBL例行賽今天在衛冕軍新北國王主場新莊體育館開打，首場比賽就上演上季冠軍賽對戰戲碼，由國王出戰高雄全家海神，儘管少了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。