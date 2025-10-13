快訊

籃球／選偶像KD背號 14歲長人游泳也行

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
U15組2B的Ballin'隊王震洋(右)此役攻下13分並抓下6個籃板。圖／福康文教基金會提供
由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，昨天在台北市靜修女中進行U15組2B賽事，以七年級生為主體的Ballin’隊今天發揮團隊戰力，當中「小KD」王震洋攻下13分、6籃板、抄截與助攻各2的全能數據，以55：43擊退引爆Rangers。

王震洋14歲身高就有181公分，儘管人高馬大，在場上無所不能，抓籃板、帶球推進、持球突破樣樣都來，打法一如今年轉戰NBA休士頓火箭的偶像杜蘭特（Kevin Durant），當然連背號都是35號，可惜今天2次外線嘗試都落空。

「很欣賞KD，他的得分技巧很多，而且什麼都會。」王震洋本身還是康橋國中校隊，他認為在Ballin’可以磨練個人技巧，對每個人的位置也不侷限，「在學校都打中鋒，但在這裡可以做比較多事，比較好玩。」

康橋國際學校的傳統就是泳渡日月潭，每年都帶著上百名師生挑戰3300公尺長泳，今年即將輪到王震洋，他笑說體能應該還OK，「游泳在學校是很重要的課程，我只擔心到時候水太冰，我比較怕冷。」

Ballin’教練古濤宇透露，因為前陣子放假加上開學，大夥兒很久沒湊在一起打球了，「其實狀態沒有到很好，而且這次以七年級為主，默契還需要磨合，但今天大家越打越好，幾位學長也很稱職帶領球隊。」

古濤宇笑說，王震洋在球隊已經將近3年，比他還久，「他是很自律的小孩子，而且是少數願意在練習時開口說話的，代表他有領袖氣質。而且這次回來我覺得他個人動作更好了，看到他的進步很欣慰。」

稍早同場地的U19組二VIS對裕德高中賽事，後者是本季的新同學，今天他們雖以53：58吞敗，賽後氣氛相當融洽，隊長婁天力笑說：「因為我們很喜歡打球，就利用課餘的時間湊一隊報名，我們很多都是國小就認識到現在的好朋友，可以一起比賽很高興。」

婁天力今天獨得20分、3籃板、3助攻，隊友廖光璽更是攻下22分，率隊一路緊咬，第四節尾聲才被VIS李瑋宸快攻拉開分差飲恨，婁天力說：「很可惜，今天教練沒來，關鍵時刻就差一點。」

