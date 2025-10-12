快訊

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

TPBL／國王奇兵先發喊超緊張 「做自己」飆外線著對連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王菜鳥熊祥泰成球隊大驚奇。圖／TPBL提供
國王菜鳥熊祥泰成球隊大驚奇。圖／TPBL提供

新北國王隊22歲的新秀熊祥泰畢業自NCAA三級奧勒岡州威拉姆特大學，大學曾有單場10記三分球紀錄，昨天職業處女秀攻下12分，今天拉上先發更是首節就有2記三分球在內的8分進帳，助隊打出37：21的漂亮開節，最終以112：93奪下TPBL開季2連勝。

國王總經理毛加恩在選秀會提到選擇熊祥泰時笑說大家「猜不到」國王這波操作，開幕兩戰看來的確對球隊有加分效果，不過熊祥泰倒是自曝賽前非常緊張，不過隊友和教練團都給自己很多信心，「他們要我出手，做自己。」

今天熊祥泰三分球6投4中攻下15分，續寫執意生涯新高，另外還有4抄截和3籃板，和今年加入國王的林彥廷都成亮點。

國王美籍新教頭派翠克提到，球隊的先發會針對對手陣容調整，個人沒太在意誰是先發，像今天開局表現沒太好，板凳上場後發揮作用，今天讓夢想家全場出現29次失誤，國王還有多16次進攻回合，都是好的內容。

板凳出發的林彥廷今天也有15分表現，經過CBA兩個賽季返台的他認為，球隊在派翠克的新體系下愈來愈有默契，防守也愈來愈強勢，自己也有看上季國王總冠軍賽的影片，發現持球者比較少的狀況，「我今年轉控球，要勇敢去組織，教練也對防守特別要求，不管哪個層級防守都很重要。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／執教處女秀輸國王 簡浩給自己零分

TPBL／雙新血林彥廷、熊祥泰表現亮眼 林書緯：帶來很多能量

TPBL／林彥廷17分比下昔日戰友「小高」 國王11分差逆轉雲豹

TPBL／林彥廷改打先發 助國王熱身賽逆轉雲豹

相關新聞

TPBL／國王奇兵先發喊超緊張 「做自己」飆外線著對連勝

新北國王隊22歲的新秀熊祥泰畢業自NCAA三級奧勒岡州威拉姆特大學，大學曾有單場10記三分球紀錄，昨天職業處女秀攻下12...

TPBL／執教處女秀輸國王 簡浩給自己零分

上季還是福爾摩沙夢想家球員，簡浩今天以總教練身份率夢想家迎接新賽季首戰，但面對衛冕軍新北國王隊發生29次失誤，最終以93...

TPBL／雙新血林彥廷、熊祥泰表現亮眼 林書緯：帶來很多能量

TPBL衛冕軍新北國王今天在新賽季開幕戰以10分差距擊敗高雄全家海神，不僅本土雙衛林書緯、李愷諺表現亮眼，兩位新加入的球...

TPBL／林書豪退休首戰林書緯豪取20分 國王跨出衛冕第一步

TPBL例行賽今天在衛冕軍新北國王主場新莊體育館開打，首場比賽就上演上季冠軍賽對戰戲碼，由國王出戰高雄全家海神，儘管少了...

TPBL／國王頒發冠軍戒 林書豪期盼看見李愷諺、林書緯成雙巨頭

TPBL新賽季開幕戰今天在新莊體育館開打，衛冕軍新北國王隊也在賽前領取上賽季冠軍戒指，不過包括退休的林書豪、轉戰日本的前...

富邦勇士球員算「樹」大挑戰！富邦金控邀請民眾植樹節Run For Green™

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。