TPBL／國王奇兵先發喊超緊張 「做自己」飆外線著對連勝

新北國王隊22歲的新秀熊祥泰畢業自NCAA三級奧勒岡州威拉姆特大學，大學曾有單場10記三分球紀錄，昨天職業處女秀攻下12分，今天拉上先發更是首節就有2記三分球在內的8分進帳，助隊打出37：21的漂亮開節，最終以112：93奪下TPBL開季2連勝。

國王總經理毛加恩在選秀會提到選擇熊祥泰時笑說大家「猜不到」國王這波操作，開幕兩戰看來的確對球隊有加分效果，不過熊祥泰倒是自曝賽前非常緊張，不過隊友和教練團都給自己很多信心，「他們要我出手，做自己。」

今天熊祥泰三分球6投4中攻下15分，續寫執意生涯新高，另外還有4抄截和3籃板，和今年加入國王的林彥廷都成亮點。

國王美籍新教頭派翠克提到，球隊的先發會針對對手陣容調整，個人沒太在意誰是先發，像今天開局表現沒太好，板凳上場後發揮作用，今天讓夢想家全場出現29次失誤，國王還有多16次進攻回合，都是好的內容。

板凳出發的林彥廷今天也有15分表現，經過CBA兩個賽季返台的他認為，球隊在派翠克的新體系下愈來愈有默契，防守也愈來愈強勢，自己也有看上季國王總冠軍賽的影片，發現持球者比較少的狀況，「我今年轉控球，要勇敢去組織，教練也對防守特別要求，不管哪個層級防守都很重要。」