TPBL／執教處女秀輸國王 簡浩給自己零分

上季還是福爾摩沙夢想家球員，簡浩今天以總教練身份率夢想家迎接新賽季首戰，但面對衛冕軍新北國王隊發生29次失誤，最終以93：112吞敗，讓簡浩給自己「零分」的評價，「因為輸球。」

簡浩直言不滿意球隊表現，「今天很明顯對方打得比我更強悍、更凶，29個失誤，很難贏球，因為他們五小陣容，壓迫壓很兇，失誤、反快攻，我們氣就掉了。」他認為比賽策略是教練團責任，但球員失誤時彼此「怪東怪西」，沒能展現他想要的拚勁和態度，「這禮拜練球會和球員稍微聊一點，開個會，面對下禮拜的主場背靠背。」

國王新成員第一節火力全開，選秀會「黑馬」熊祥泰先發出賽貢獻2記三分球在內的8分，CBA返台的林彥廷板凳出發也攻下5分，加上李愷諺投進壓哨三分球，國王首節10投5中的三分球表現，取得37：21領先。

沃許本和吉爾貝克第一節末卡位出現衝突，讓場面一度緊張。

第二節夢想家在霍爾曼獨拿12分下打出14：4的開節攻勢，差距縮小到6分差，但夢想家失誤再付出代價，國王熊祥泰、沃許本都投進外線帶動下，半場打完仍握有62：50領先。

夢想家第三節一度將比分縮小到個位數，但國王有熊祥泰、林彥廷和洋將傑登投進外線，連蘇培凱讀秒階段也加入外線開火行列，比分持續拉開，最終就以112：93奪下開季2連勝。

熊祥泰、林彥廷和李愷諺今天各都有15分表現，新外援傑登也有25分貢獻，簡浩透露賽前已經有和球員提醒過要守好熊祥泰和林彥廷，但策略沒做好，「尤其是20號（熊祥泰），投開真的就不好守，不能放他投，但比賽時失誤。」

夢想家今天得分唯一兩位數的本土球員是林俊吉的11分，他坦言國王球員今天企圖心更強，「對方打得更想要贏球，我們沒有徹底執行賽前想執行的東西，發生很多錯誤，希望下禮拜趕快調整。」