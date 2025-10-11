TPBL／雙新血林彥廷、熊祥泰表現亮眼 林書緯：帶來很多能量

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
林彥廷（中）在國王的首場比賽貢獻10分、6籃板、3助攻。記者葉信菉／攝影
TPBL衛冕軍新北國王今天在新賽季開幕戰以10分差距擊敗高雄全家海神，不僅本土雙衛林書緯李愷諺表現亮眼，兩位新加入的球員林彥廷、熊祥泰也合計攻下22分，讓全場攻下20分的林書緯也直言，幾名新血帶來相當多的能量。

國王上賽季在奪下冠軍後，休賽季面臨林書豪退役，總教練萊恩與洋將曼尼高赴日發展的戰力流失，在新總教練約翰執掌兵符後，球隊體系也進入重整期，不過在今天的開幕戰，國王雖然在上半場一度打得綁手綁腳，但下半場逐漸擴大領先差距，尤其兩名新血熊祥泰、林彥廷在2、3節挺身而出，幫助國王打破僵局。

對於國王開幕戰最終以10分差距擊敗海神，成功跨出衛冕第一步，總教練約翰說：「這是一場很棒的首勝，今天是特別一天，賽前有戒指頒發儀式，第一場比賽大家有點緊張，但第二節有慢慢找到節奏，老將有發揮實力帶領球隊，年輕球員也從板凳出發帶來能量，大家各司其職表現很好，第一場比賽總是很困難，新系統大家都在學習。」

至於攻下全隊次高20分的林書緯也說：「我們團隊做得不錯，年輕人給很多能量，不只一個，包括Ryder（熊祥泰）、彥廷跟傑登，但我們有很多地方要修正，包括防守跟進攻，不能滿足於這一場的勝利。」

國王今年選秀會第二輪選入的台裔前鋒熊祥泰，今天替補上陣18分鐘拿下12分、4籃板、2抄截，在TPBL的初登場就讓人眼睛為之一亮，他說：「一開始投進兩球後，球迷很多歡呼，帶給我很多能量，也慢慢進入狀態，賽前教練就希望我享受比賽，籃球是很好玩的事情，在場上我也享受到非常多樂趣。」

國王菜鳥熊祥泰首秀拿下12分。記者葉信菉／攝影
