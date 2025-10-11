TPBL／林書豪退休首戰林書緯豪取20分 國王跨出衛冕第一步

TPBL例行賽今天在衛冕軍新北國王主場新莊體育館開打，首場比賽就上演上季冠軍賽對戰戲碼，由國王出戰高雄全家海神，儘管少了退休的林書豪，但國王靠著林書緯全場猛轟20分，團隊7人得分上雙的多點開花攻勢，最終仍是以110：100擊敗海神，收下賽季首勝。

國王在上賽季奪下TPBL元年冠軍後，面臨陣容異動，包括林書豪退役，總教練萊恩、洋將曼尼高轉往日本發展，至於海神則是在開季前爆發傷兵潮，全隊共有7名傷兵，讓兩隊戰力都大打折扣。

而賽前領取上賽季冠軍戒指的國王，開賽後就在被林書豪點名將成為二巨頭之一的林書緯三分球連發領軍下，取得10：1的領先優勢，不過海神也隨即展開反撲，不僅洋將詹姆斯單節拿下10分，吳曉謹、胡瓏貿、陳懷安等本土球員也加入戰局，首節打完雙方也戰成27：27平手

第二節海神靠著胡瓏貿的三分球取得領先，但國王新秀熊祥泰也回敬兩顆三分球，加上海神凱帝也加入砲轟行列，雙方展開三分球大戰，上半場打完國王也僅以53：51領先。

易籃後，國王林彥廷挺身而出，該節不斷切入撕裂海神防線，個人進帳8分，搭配上上半場也未有太多發揮的洋將尚迪同樣有8分進帳，國王也在第三節將領先優勢擴大到雙位數。

第四節海神靠著胡瓏貿三分球與洋將詹姆斯連續切入突破取分，將分差再縮小到5分差，但桑尼與林書緯的連續三分球命中，讓國王再度回到雙位數差距，加上倒數2分15秒李愷諺完成「三分打」，最終國王就以10分差距拿下新賽季賽季首勝，也為衛冕之路跨出成功第一步。

國王今天共計7人得分上雙，其中林書緯攻下20分，傑登則有22分，至於兩名新血林彥廷與熊祥泰分別從替補挹注10分、6籃板與12分，至於海神則以洋將詹姆斯攻下28分、14籃板、8助攻最佳，但他同時也發生高達9次失誤。