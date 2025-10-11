TPBL／國王頒發冠軍戒 林書豪期盼看見李愷諺、林書緯成雙巨頭

TPBL新賽季開幕戰今天在新莊體育館開打，衛冕軍新北國王隊也在賽前領取上賽季冠軍戒指，不過包括退休的林書豪、轉戰日本的前總教練萊恩、洋將曼尼高都未能到場領取冠軍戒指，但三人也都透過影片表達對於國王球員的懷念之意。

國王上賽季在總冠軍賽與海神隊上演7場大戰，最終由國王以4：3拿下勝利，不僅奪下TPBL元年冠軍，也是球隊連續兩年奪冠，而今天新賽季開幕戰，國王也展開衛冕之路，並在主場再戰海神。

而今天賽前國王也舉行上賽季冠軍戒指頒獎典禮，由總經理毛加恩一一頒發戒指給上賽季奪冠班底，不過包括季後退休的林書豪、前任教練萊恩、洋將曼尼高都未能到場，但也透過影片致意。