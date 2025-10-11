聽新聞
TPBL／國王頒發冠軍戒 林書豪期盼看見李愷諺、林書緯成雙巨頭
TPBL新賽季開幕戰今天在新莊體育館開打，衛冕軍新北國王隊也在賽前領取上賽季冠軍戒指，不過包括退休的林書豪、轉戰日本的前總教練萊恩、洋將曼尼高都未能到場領取冠軍戒指，但三人也都透過影片表達對於國王球員的懷念之意。
國王上賽季在總冠軍賽與海神隊上演7場大戰，最終由國王以4：3拿下勝利，不僅奪下TPBL元年冠軍，也是球隊連續兩年奪冠，而今天新賽季開幕戰，國王也展開衛冕之路，並在主場再戰海神。
而今天賽前國王也舉行上賽季冠軍戒指頒獎典禮，由總經理毛加恩一一頒發戒指給上賽季奪冠班底，不過包括季後退休的林書豪、前任教練萊恩、洋將曼尼高都未能到場，但也透過影片致意。
林書豪在影片中表示，「不好意思今天晚上參加不了，我現在不在台北，真的很感謝國王球迷這兩年。我們打季後賽11場主場比賽贏了10場，就是你們在我們背後，我們就能表現更好，希望大家真的可以感受到冠軍戒，超感謝我的隊友，真的是兄弟。最不懂吃的李愷諺，跟我弟緯緯，真的很期待、非常期待看你們成為二巨頭，知道你們肯定會表現非常棒。全部的隊友我真的很想念你們包括洋將，愛你們、想你們、恭喜你們成為冠軍，好好享受今晚希望今天晚上非常開心，加油、加油、國王加油！」
