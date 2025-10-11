快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／國王頒發冠軍戒 林書豪期盼看見李愷諺、林書緯成雙巨頭

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
國王隊在今天賽前頒發上賽季冠軍戒指。記者葉信菉／攝影
國王隊在今天賽前頒發上賽季冠軍戒指。記者葉信菉／攝影

TPBL新賽季開幕戰今天在新莊體育館開打，衛冕軍新北國王隊也在賽前領取上賽季冠軍戒指，不過包括退休的林書豪、轉戰日本的前總教練萊恩、洋將曼尼高都未能到場領取冠軍戒指，但三人也都透過影片表達對於國王球員的懷念之意。

國王上賽季在總冠軍賽與海神隊上演7場大戰，最終由國王以4：3拿下勝利，不僅奪下TPBL元年冠軍，也是球隊連續兩年奪冠，而今天新賽季開幕戰，國王也展開衛冕之路，並在主場再戰海神。

而今天賽前國王也舉行上賽季冠軍戒指頒獎典禮，由總經理毛加恩一一頒發戒指給上賽季奪冠班底，不過包括季後退休的林書豪、前任教練萊恩、洋將曼尼高都未能到場，但也透過影片致意。

林書豪在影片中表示，「不好意思今天晚上參加不了，我現在不在台北，真的很感謝國王球迷這兩年。我們打季後賽11場主場比賽贏了10場，就是你們在我們背後，我們就能表現更好，希望大家真的可以感受到冠軍戒，超感謝我的隊友，真的是兄弟。最不懂吃的李愷諺，跟我弟緯緯，真的很期待、非常期待看你們成為二巨頭，知道你們肯定會表現非常棒。全部的隊友我真的很想念你們包括洋將，愛你們、想你們、恭喜你們成為冠軍，好好享受今晚希望今天晚上非常開心，加油、加油、國王加油！」

國王隊在今天賽前頒發上賽季冠軍戒指。記者葉信菉／攝影
國王隊在今天賽前頒發上賽季冠軍戒指。記者葉信菉／攝影

籃球 林書豪 林書緯 李愷諺

延伸閱讀

TPBL／毛加恩談國王洋將新配置 是否為林書豪辦引退仍未定

NBA／選最喜歡的隊友點名華克 林書豪：場上殺手、場下友善

TPBL／夢見林書豪復出 林書緯：只想要哥哥開心

TPBL／已達成不再讓林書豪得分目標 蘇文儒盼新賽季再進化

相關新聞

TPBL／國王頒發冠軍戒 林書豪期盼看見李愷諺、林書緯成雙巨頭

TPBL新賽季開幕戰今天在新莊體育館開打，衛冕軍新北國王隊也在賽前領取上賽季冠軍戒指，不過包括退休的林書豪、轉戰日本的前...

TPBL／揭示新氣象、新動能 夢想家賽季口號「New Era」

TPBL福爾摩沙夢想家今天公布，球隊邁入第九個賽季，以全新口號「New Era」揭開新篇章，象徵球隊新氣象、新動能，也代...

籃球／政大領隊姜豐年捐100萬挺花蓮 指定花蓮子弟林彥廷擔任統籌

政大雄鷹籃球隊創辦人暨領隊姜豐年今天宣布，拋磚引玉捐出100萬，提供花蓮光復洪災災後恢復暨重建之用，其中50萬元將由出身...

東超／「夜王」盧峻翔打卡上班飆24分 領航猿輕取琉球黃金國王

東亞超級聯賽我國兩支代表球隊台北富邦勇士、桃園璞園領航猿今天相繼出賽，在富邦勇士於延長賽擊敗宇都宮皇者後，領航猿則是在與...

PLG／購物遇刷卡問題球迷幫解圍 「半獸人」剛來台就被感動爆擊

PLG台南台鋼獵鷹隊今天宣布重要戰力補強，正式簽下前NBA球星、有「半獸人」之稱的法瑞德（Kenneth Faried）...

東超／古德溫43分、莫巴耶延長賽扮英雄 富邦勇士險勝宇都宮

台北富邦勇士今天在主場舉行東超開幕戰，迎戰來訪的宇都宮皇者，前三節雙方一路拉鋸，不過宇都宮在第四節初一度取得10分領先，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。