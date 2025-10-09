TPBL／揭示新氣象、新動能 夢想家賽季口號「New Era」

TPBL福爾摩沙夢想家今天公布，球隊邁入第九個賽季，以全新口號「New Era」揭開新篇章，象徵球隊新氣象、新動能，也代表團隊將以嶄新的姿態與穩健的步伐，迎接新賽季挑戰。

新賽季的「New Era」，不僅是延續初衷的堅持，更展現球隊持續前行的決心，夢想家在休賽期間積極優化體系，從管理層、教練團到球員組成，全方位調整，貫徹「不變初心、持續進化」的精神。球隊期盼以更完整的架構與戰力，開啟屬於夢想家的新時代。

夢想家總經理韓駿鎧說：「這個口號代表我們準備以新的姿態再出發。從團隊精神到戰術體系，我們都踏出了新的步伐，希望球迷能看到更成熟、更堅定的夢想家。」

夢想家即將迎來TPBL聯盟新賽季，開幕戰將於10月18日及19日，在台中洲際迷你蛋盛大舉行。球迷可透過 ibon 售票平台購票，現已全面開放熱賣中。