籃球／政大領隊姜豐年捐100萬挺花蓮 指定花蓮子弟林彥廷擔任統籌

政大雄鷹籃球隊創辦人暨領隊姜豐年今天宣布，拋磚引玉捐出100萬，提供花蓮光復洪災災後恢復暨重建之用，其中50萬元將由出身花蓮、現效力於新北國王籃球隊的林彥廷擔任「指揮官」，規劃執行後續的「籃球愛原鄉」活動。

因颱風引發之花蓮光復鄉洪災，全台各地「鏟子超人」穿著雨鞋貢獻心力的畫面讓人感動。姜豐年表示，洪災發生後即持續關注當地情形，深感後續重建路仍漫長，除物質也有心理層面需要長期關懷，因此決定捐出百萬元，希望在家園清理接近一段落之際，也能邀請社會各界一同持續關注支持。

姜豐年捐款百萬，其中50萬元將由善耕365基金會規劃運用，用於災區民眾實際所需，善耕長期透過音樂計畫和公益謀合關注偏鄉；而另外50萬元將由政大雄鷹籃球隊前隊長林彥廷擔任統籌者，發揮其籃球專長，將籃球運動的活力與熱情，送到花蓮，持續影響當地。

姜豐年回憶，多年前招募林彥廷進入政大時，曾前往花蓮，除了深愛當地的好山好水，也對彥廷家人的樂觀好客印象深刻。歷來政大雄鷹也有多位出自花蓮的優秀球員，用行動回饋花蓮是洪災發生後，馬上想做的事。

曾赴中國大陸CBA挑戰，本賽季回到台灣職業籃壇、效力新北國王籃球隊的林彥廷，日前也隨隊前往花蓮光復鄉協助災區復原工作。林彥廷說，能夠為家鄉盡一份心力，真的很感謝新北國王和姜豐年學長的美意，花蓮自年初地震以來，即深受影響，這次洪災有來自全台的愛心灌入，希望自己也能奉獻心力，在場上讓球迷感受到「花蓮精神」，在場外也能持續以行動支持家鄉。

林彥廷表示，「幫助偏鄉一直是我想做的事，尤其是自己的家鄉。自己漸漸有能力了，就想盡我所能去幫助花蓮、這孕育我的地方。前陣子光復洪災，再次重創了這片土地，先前地震，讓許多家庭受到傷害。我一直思考，自己能為家鄉做些什麼。現在最想做的，是協助花蓮的小孩被看見、得到更多機會，甚至完成夢想。」

林彥廷補充，「聽說過，媽媽在教會曾辦籃球訓練營，很多小朋友踴躍參加，我那時好想抽空去看看。如今真的自己能有機會規劃執行類似的籃球活動，讓花蓮的孩子能看見更多展現自己的機會，也真的要非常感謝姜豐年董事長和Eva姊能出錢出力，促成這個活動，讓我真的可以開始『動工』，期待之後的相見。」

林彥廷也透露，籃球原鄉的想法已經獲得不少雄鷹籃球隊學長學弟及國內職籃球員的認同與響應，請大家持續關注花蓮，拭目以待。