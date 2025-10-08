聽新聞
東超／「夜王」盧峻翔打卡上班飆24分 領航猿輕取琉球黃金國王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
盧峻翔（左2）拿下全隊最高24分。圖／桃園璞園領航猿提供
盧峻翔（左2）拿下全隊最高24分。圖／桃園璞園領航猿提供

東亞超級聯賽我國兩支代表球隊台北富邦勇士、桃園璞園領航猿今天相繼出賽，在富邦勇士於延長賽擊敗宇都宮皇者後，領航猿則是在與琉球黃金國王之戰，靠著一哥盧峻翔狂轟24分，以94：80輕取對手，台灣球隊同日對戰日本球隊都拿下勝利。

上季東超拿下亞軍寫下我國參賽球隊歷史新紀錄的領航猿，今年為了備戰競爭強度更勝以往的東超賽事，特別找來中華男籃歸化球員阿提諾助陣，希望藉由他在東超的本土球員身份再次挑戰佳績。

首場比賽領航猿在和平籃球館出戰上季4強賽對手琉球黃金國王，上半場雙方就展開激烈的拉鋸戰，其中盧峻翔在前兩節就攻下17分，火燙的進攻手感也幫助領航猿取得4分領先。

易籃後領航猿不僅在進攻端持續多點開花攻勢，還在防守端成功壓制琉球，讓對手單節僅有15分進帳，領航猿也一口氣將領先差距擴大到雙位數，最終領航猿也以14分差距拿下勝利，收下東超賽季首勝。

領航猿今天以「夜王」盧峻翔攻下24分表現最佳，新洋將米爾納（Setric Millner Jr.）與伯朗則分別有20分與15分進帳，阿提諾則有11分、12籃板、2抄截、2阻攻演出。

籃球

