PLG／購物遇刷卡問題球迷幫解圍 「半獸人」剛來台就被感動爆擊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹隊正式簽下前金塊猛將「半獸人」法瑞德。圖／台南台鋼獵鷹隊提供
獵鷹隊正式簽下前金塊猛將「半獸人」法瑞德。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

PLG台南台鋼獵鷹隊今天宣布重要戰力補強，正式簽下前NBA球星、有「半獸人」之稱的法瑞德（Kenneth Faried），獵鷹總經理王澄緯在今天也透露，譯名「半獸人」的法瑞德在抵台後，一度在購物時遇到刷卡不過的問題，最終是排在後頭的球迷幫忙解圍，讓他直呼暖心。  

王澄緯指出，半獸人已於上周六抵台，並於昨天完成首次團隊合練，雖然仍需要與隊友培養默契，但半獸人的身體狀況保持良好，體能依舊出色，「他真的就是NBA等級的洋將，35歲還能維持這樣的水準，非常不簡單。我認為他會是本季全台灣體能最勁爆的洋將。」  

至於使用法瑞德的綽號「半獸人」作為譯名，王澄緯笑說目前還未正式與法瑞德討論，「但他自己也挺喜歡『半獸人』這個字，應該不會覺得反感。」

王澄緯也分享一段小插曲，表示半獸人來台後對台灣球迷的熱情留下深刻印象，「他前幾天去全聯購物時刷卡遇到問題，打電話跟我求助，原本打算趕過去幫他付錢，結果兩分鐘後他又打來，說有一位球迷主動幫他結帳了。他也說過去在美國都是我請別人，來台灣竟然是球迷幫我，台灣人真的很友善。」

王澄緯也表示，法瑞德並未對生活有太多特殊要求，球團目前正在協助安排適合的住宿與交通事宜，「他有三個孩子需要念書，主要是住的地方要能滿足家人，但都在我們可接受的範圍內。」

