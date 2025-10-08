東超／古德溫43分、莫巴耶延長賽扮英雄 富邦勇士險勝宇都宮

台北富邦勇士今天在主場舉行東超開幕戰，迎戰來訪的宇都宮皇者，前三節雙方一路拉鋸，不過宇都宮在第四節初一度取得10分領先，但今天手感火燙的富邦勇士洋將古德溫與布特萊特相繼挺身而出，加上延長賽莫巴耶豪取7分，最終富邦勇士就以109：107險勝，在主場開出紅盤。

暌違一季重返東超賽場的富邦勇士，今年東超與宇都宮皇者、首爾SK騎士和香港東方分在同組，其中今天登場的開幕戰富邦勇士就在主場迎戰宇都宮皇者，雙方也打出一場精彩拉鋸戰。

首節開打後富邦勇士雖然一度找不到進攻手感，讓宇都宮皇者一度取得領先，但富邦勇士雙洋將古德溫（Archie Goodwin）、布特萊特（Bennie Boatwright）隨即挺身而出，兩人遠投近切無往不利，尤其是古德溫上半場結束前抄截後命中壓哨上籃，幫助富邦勇士以51：46領先。

上半場打完古德溫（Archie Goodwin）就以9投8中的高效演出拿下22分，至於布特萊特、莫巴耶也分別攻下13分，至於宇都宮皇者則是以洋將福圖（Isaac Fotu）攻下16分最佳。

第三節雙方依舊拉鋸，古德溫在該節結束前再度投進三分球，幫助富邦勇士追到73：75，第四節初富邦與剩靠著陳又瑋兩罰追平比數後，卻被宇都宮打出一波10：0攻勢拉開差距，所幸古德溫、布特萊特挺身救火連拿8分，雙方也回到拉鋸階段，正規賽結束前富邦勇士陳又瑋從後場運球一路殺進籃下投進追平分，也讓兩隊進入到延長賽。

延長賽富邦勇士莫巴耶先是灌籃得手，又連續在中距離跳投得分，加上周桂羽在倒數1分24秒投進三分球，富邦勇士取得1分領先，倒數15.7秒莫巴耶兩罰俱中後，又抓下關鍵防守籃板，儘管隨後發生失誤，但最終宇都宮皇者的出手也未能命中，富邦勇士就以2分差距帶走勝利。

富邦勇士今天以古德溫攻下43分表現最佳，莫巴耶與布特萊特則分別有25分與21分進帳，宇都宮皇者則以紐比爾（D.J. Newbill）32分最佳，隊長比江島慎16分、6助攻、7籃板。