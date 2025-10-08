PLG／譯名就叫「半獸人」 前金塊猛將法瑞德加盟台鋼獵鷹

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹隊正式簽下前金塊猛將「半獸人」法瑞德。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

台鋼獵鷹隊今天正式宣布，前NBA金塊隊球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）正式加盟，且中文譯名就叫做「半獸人」，而他也將成為獵鷹陣中第三號洋將，為新賽季戰力再注入強心針。

身高203公分、體重100公斤及臂展216公分的法瑞德，於2011年NBA選秀以首輪第22順位被金塊選中，以驚人的彈跳力、強悍的籃板與爆發力十足的灌籃著稱。

在NBA八個賽季中「半獸人」先後效力於金塊、籃網及火箭隊，累積478場出賽，生涯平均11.4分、8.1籃板。2014年他隨美國隊出征世界盃籃球賽，並協助球隊奪下金牌，展現國際級戰力。

離開NBA後，「半獸人」的職業生涯版圖遍及全球，先後征戰中國大陸CBA浙江廣廈猛獅、波多黎各、俄羅斯與義大利等聯賽，累積豐富的國際賽場經驗。

獵鷹總經理王澄緯談新賽季補強方向，「這個休賽季，我們的目標非常明確，不只是要引進具備戰力的球員，更希望找到能點燃球迷熱情、引發共鳴的人。Faried的加盟，正是台鋼獵鷹最後、也是最關鍵的一塊拼圖。我相信他能為球隊注入新的動能，帶動南部球迷一同支持台灣籃球。」

「半獸人」昨天首次隨隊訓練後笑說：「雖然還在調時差，有點想睡，但感覺真的很棒！我終於能和隊友們一起上場，感受我們的球風。我會全力以赴，把最好的表現獻給球迷們，也非常期待在比賽中，和球迷們一同分享勝利的喜悅。」

