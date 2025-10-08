TPBL／韓駿騏出任夢想家副領隊 將協助球員赴海外受訓

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家隊宣布韓駿騏出任副領隊，從海外訓練與跨國合作經驗帶領球團新發展。圖／福爾摩沙夢想家隊提供
夢想家隊宣布韓駿騏出任副領隊，從海外訓練與跨國合作經驗帶領球團新發展。圖／福爾摩沙夢想家隊提供

TPBL福爾摩沙夢想家隊今天宣布，韓駿騏正式加盟出任副領隊，未來將運用自身在海外訓練和跨國合作的豐富經驗，帶領球團邁向新高度。

韓駿騏現為自媒體公司「澤圖 ZTWO」總監，並擔任頻道創作者。休賽季期間，他協助球員赴海外受訓，也為團隊促成國際合作。未來，期望運用自身經驗、資源，推動海外訓練計畫，讓球員在持續精進球技的同時，也能開拓更廣闊的國際視野。

談及接任副領隊一職，韓駿騏說：「最大責任是扮演好輔助角色，夢想家的管理層非常照顧球員，與團隊一同成為球員堅實的後盾。我希望能和大家一起拼下冠軍。」

夢想家總經理韓駿鎧表示，「我很開心駿騏能加入夢想家。他對籃球懷抱熱情，也擁有多元經驗，帶給團隊新的視角和活力。我們相信，他的參與將讓球隊持續成長，朝更高的舞台邁進。」

