快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

TPBL／韓援徐賢淑加盟電豹女 超人氣女神跨海應援

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
韓援徐賢淑加盟電豹女。圖／桃園台啤永豐雲豹提供
韓援徐賢淑加盟電豹女。圖／桃園台啤永豐雲豹提供

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今天正式宣布，南韓超人氣啦啦隊長徐賢淑（Seo Hyun-Suk）將於新賽季正式加入「電豹女」陣容。以舞台魅力、個人風格與高度人氣著稱的她，將為雲豹新一季應援注入國際化能量。

徐賢淑自2015年起活躍於韓國職棒舞台，目前是 KBO 傳統勁旅斗山熊的啦啦隊隊長，是韓職啦啦隊界代表人物之一。她擁有資歷顯赫、在韓國知名度高且享有高人氣，甚至登上 MAXIM Korea 雜誌封面，成為南韓應援文化的代表人物。

徐賢淑的短金髮造型與修長美腿，更是她的註冊商標，搭配爆發力十足的舞蹈與親和力滿分的互動，深受國際球迷喜愛。

來到台灣後，徐賢淑特別選擇了背號「8號」，象徵「發發發」的好運。她開心表示：「希望能把這份幸運與能量帶給桃園雲豹，陪伴球隊一起奮戰，勇奪冠軍！我真的很開心能夠來到台灣加入電豹女，已經迫不及待想和台灣的粉絲見面了！」

雲豹球團指出，徐賢淑的加盟，不僅讓「電豹女」應援舞台更具國際化特色，也能讓球迷體驗到韓國應援文化與台灣籃球熱情的完美結合。她的到來，將成為球場上最佳的「第六人」，為球隊注入滿滿的士氣與能量。

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊將在新賽季持續強化戰力與球迷體驗。球團誠摯邀請所有球迷進場，共同見證這位來自韓國的應援女神，與雲豹一同攜手邁向勝利。

籃球

延伸閱讀

完全女神降臨！MEOVV Anna「瑜系美人神顏在線」0修圖照美貌穩定發揮 電力全開爆擊大家的心

夏克立失眠求助王祖賢！女神親指點「身體有濕氣」仙氣飄飄

台8女神買嘸「事後小藥丸」意外懷孕！產後半年比基尼大解放

曾被警拉扯喊「救命」！啦啦隊女神「闕闕」被爆涉洗錢遭判刑

相關新聞

PLG／譯名就叫「半獸人」 前金塊猛將法瑞德加盟台鋼獵鷹

台鋼獵鷹隊今天正式宣布，前NBA金塊隊球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）正式加盟，且中文譯名就叫做「半...

TPBL／韓援徐賢淑加盟電豹女 超人氣女神跨海應援

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今天正式宣布，南韓超人氣啦啦隊長徐賢淑（Seo Hyun-Suk）將於新賽季正式加入「電豹女」...

TPBL／韓駿騏出任夢想家副領隊 將協助球員赴海外受訓

TPBL福爾摩沙夢想家隊今天宣布，韓駿騏正式加盟出任副領隊，未來將運用自身在海外訓練和跨國合作的豐富經驗，帶領球團邁向新...

FIBA 3x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶獲亞軍

2025國際籃球總會（FIBA）3x3高雄挑戰賽，台北永豐旺寶雖在冠軍戰以14比21不敵日本Shinagawa CITY...

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

台北戰神隊啦啦隊成員闕闕涉及洗錢防制法等案件，經桃園地方法院判處有期徒刑三個月、併科罰金新台幣三萬元，並宣告緩刑二年，台...

TPBL／啦啦隊涉洗錢遭判刑！ 闕闕發文喊冤、戰神球團回應了

TPBL臺北台新戰神啦啦隊「鄰家女神」闕闕驚傳因洗錢案遭判刑，闕闕發布IG限時動態說明事件來龍去脈，球團則表示目前仍在了解情況。 闕闕IG追蹤數破10萬，近日卻涉入洗錢案，判決書指出，闕女將個人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。