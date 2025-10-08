TPBL／韓援徐賢淑加盟電豹女 超人氣女神跨海應援
桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊今天正式宣布，南韓超人氣啦啦隊長徐賢淑（Seo Hyun-Suk）將於新賽季正式加入「電豹女」陣容。以舞台魅力、個人風格與高度人氣著稱的她，將為雲豹新一季應援注入國際化能量。
徐賢淑自2015年起活躍於韓國職棒舞台，目前是 KBO 傳統勁旅斗山熊的啦啦隊隊長，是韓職啦啦隊界代表人物之一。她擁有資歷顯赫、在韓國知名度高且享有高人氣，甚至登上 MAXIM Korea 雜誌封面，成為南韓應援文化的代表人物。
徐賢淑的短金髮造型與修長美腿，更是她的註冊商標，搭配爆發力十足的舞蹈與親和力滿分的互動，深受國際球迷喜愛。
來到台灣後，徐賢淑特別選擇了背號「8號」，象徵「發發發」的好運。她開心表示：「希望能把這份幸運與能量帶給桃園雲豹，陪伴球隊一起奮戰，勇奪冠軍！我真的很開心能夠來到台灣加入電豹女，已經迫不及待想和台灣的粉絲見面了！」
雲豹球團指出，徐賢淑的加盟，不僅讓「電豹女」應援舞台更具國際化特色，也能讓球迷體驗到韓國應援文化與台灣籃球熱情的完美結合。她的到來，將成為球場上最佳的「第六人」，為球隊注入滿滿的士氣與能量。
桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊將在新賽季持續強化戰力與球迷體驗。球團誠摯邀請所有球迷進場，共同見證這位來自韓國的應援女神，與雲豹一同攜手邁向勝利。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言