FIBA 3x3高雄挑戰賽　台北永豐旺寶獲亞軍

2025國際籃球總會（FIBA）3x3高雄挑戰賽，台北永豐旺寶雖在冠軍戰以14比21不敵日本Shinagawa CITY EXE、以亞軍作收，不過仍取得世界巡迴賽阿布達比大師賽的參賽門票。

在SKM Park草衙道舉行的3x3籃球高雄挑戰賽吸引來自全球16支頂尖球隊參與，包含世界排名第2的美國Miami、世界排名第5的塞爾維亞Liman，而台灣則由台北永豐旺寶、台南野獸聯手出擊，賽事兩日湧進超過2000名觀眾入場，讓現場氣氛熱烈。

身為地主的台北永豐旺寶，順利取得8強門票後，接連擊敗美國Los Angeles、Miami，如願挺進冠軍戰，可惜無法有效限制對手，導致終場以14比21吞敗、以亞軍作收，所幸仍如願拿到世界巡迴賽阿布達比大師賽的參賽資格。

高雄市運動發展局長侯尊堯在致詞時提到，高雄持續推動國際運動賽事，期望透過體育讓城市更有活力、讓世界看見高雄。而中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬則表示，將持續推動3x3籃球的制度化與國際化，讓更多台灣選手有機會挑戰世界舞台，實現「從街頭到奧運」的願景。