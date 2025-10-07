FIBA 3x3高雄挑戰賽 台北永豐旺寶獲亞軍
2025國際籃球總會（FIBA）3x3高雄挑戰賽，台北永豐旺寶雖在冠軍戰以14比21不敵日本Shinagawa CITY EXE、以亞軍作收，不過仍取得世界巡迴賽阿布達比大師賽的參賽門票。
在SKM Park草衙道舉行的3x3籃球高雄挑戰賽吸引來自全球16支頂尖球隊參與，包含世界排名第2的美國Miami、世界排名第5的塞爾維亞Liman，而台灣則由台北永豐旺寶、台南野獸聯手出擊，賽事兩日湧進超過2000名觀眾入場，讓現場氣氛熱烈。
身為地主的台北永豐旺寶，順利取得8強門票後，接連擊敗美國Los Angeles、Miami，如願挺進冠軍戰，可惜無法有效限制對手，導致終場以14比21吞敗、以亞軍作收，所幸仍如願拿到世界巡迴賽阿布達比大師賽的參賽資格。
高雄市運動發展局長侯尊堯在致詞時提到，高雄持續推動國際運動賽事，期望透過體育讓城市更有活力、讓世界看見高雄。而中華民國3x3籃球協會理事長吳同喬則表示，將持續推動3x3籃球的制度化與國際化，讓更多台灣選手有機會挑戰世界舞台，實現「從街頭到奧運」的願景。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言