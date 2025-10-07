快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
啦啦隊闕闕。截圖自闕闕IG
啦啦隊闕闕。截圖自闕闕IG

台北戰神隊啦啦隊成員闕闕涉及洗錢防制法等案件，經桃園地方法院判處有期徒刑三個月、併科罰金新台幣三萬元，並宣告緩刑二年，台新育樂今天宣布，即日起終止和闕闕的合約。

台新育樂表示，該違法情事已違反雙方合約約定並嚴重影響台新育樂形象及商譽，台新育樂依合約約定，自即日起終止與闕闕的合約。

台新育樂強調，台新新光金控長期致力於洗錢防制與誠信經營，台新育樂亦秉持相同原則經營球隊及啦啦隊以踐行社會責任，俾發揮正向影響。台新育樂針對上述事件，除持續強化人員管理與提升人員法治意識外，並重申對於任何違法或違反社會期待及誠信之行為，公司立場一貫明確，一律「零容忍」。

啦啦隊 TPBL

延伸閱讀

全運會賽前記會樂天啦啦隊助陣 18日開幕5千入場票秒殺

TPBL／啦啦隊涉洗錢遭判刑！ 闕闕發文喊冤、戰神球團回應了

台新新光金赴歐洽談合作 將擴大 ESG 相關商品開發

台新新光金赴歐洽談合作 吳東亮次子 吳昕豪全程參與

相關新聞

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

台北戰神隊啦啦隊成員闕闕涉及洗錢防制法等案件，經桃園地方法院判處有期徒刑三個月、併科罰金新台幣三萬元，並宣告緩刑二年，台...

TPBL／啦啦隊涉洗錢遭判刑！ 闕闕發文喊冤、戰神球團回應了

TPBL臺北台新戰神啦啦隊「鄰家女神」闕闕驚傳因洗錢案遭判刑，闕闕發布IG限時動態說明事件來龍去脈，球團則表示目前仍在了解情況。 闕闕IG追蹤數破10萬，近日卻涉入洗錢案，判決書指出，闕女將個人

PLG／半獸人法瑞德傳加盟台鋼獵鷹 球團：8日統一說明

因勁爆體能而有「半獸人」之稱的前美國職籃NBA球星法瑞德，據傳將加入台灣職籃PLG台南台鋼獵鷹；球團表示，關於新洋將資訊...

TPBL／林彥廷改打先發 助國王熱身賽逆轉雲豹

新賽季都由新主帥領軍的台啤永豐雲豹和新北國王隊，今天TPBL熱身賽壓軸戰正面碰頭，雲豹雖打出8：0的開賽攻勢，但下半場火...

TPBL／海神全本土勝戰神 魏家兄弟首度對決

TPBL最後一天熱身賽今天登場，上季打進總冠軍賽的高雄全家海神隊以8名本土球員迎敵，首節在吳曉謹三分球4投3中下取得兩位...

TPBL／張宗憲、霍爾曼合飆42分 夢想家退攻城獅收2連勝

TPBL季前熱身賽今天最終場賽事由福爾摩沙夢想家對上新竹御嵿攻城獅，夢想家依舊以十人輪替應戰，本場由張宗憲、霍爾曼與高柏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。