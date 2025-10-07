聽新聞
TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約
台北戰神隊啦啦隊成員闕闕涉及洗錢防制法等案件，經桃園地方法院判處有期徒刑三個月、併科罰金新台幣三萬元，並宣告緩刑二年，台新育樂今天宣布，即日起終止和闕闕的合約。
台新育樂表示，該違法情事已違反雙方合約約定並嚴重影響台新育樂形象及商譽，台新育樂依合約約定，自即日起終止與闕闕的合約。
台新育樂強調，台新新光金控長期致力於洗錢防制與誠信經營，台新育樂亦秉持相同原則經營球隊及啦啦隊以踐行社會責任，俾發揮正向影響。台新育樂針對上述事件，除持續強化人員管理與提升人員法治意識外，並重申對於任何違法或違反社會期待及誠信之行為，公司立場一貫明確，一律「零容忍」。
