快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

TPBL／啦啦隊涉洗錢遭判刑！ 闕闕發文喊冤、戰神球團回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
TPBL臺北台新戰神啦啦隊「鄰家女神」闕闕。截圖自臺北戰神啦啦隊 IG
TPBL臺北台新戰神啦啦隊「鄰家女神」闕闕。截圖自臺北戰神啦啦隊 IG

TPBL臺北台新戰神啦啦隊「鄰家女神」闕闕驚傳因洗錢案遭判刑，闕闕發布IG限時動態說明事件來龍去脈，球團則表示目前仍在了解情況。

闕闕IG追蹤數破10萬，近日卻涉入洗錢案，判決書指出，闕女將個人帳戶提供給詐騙集團使用，因違反洗錢防制法等案，經檢察官提起公訴，處有期徒刑3個月，併科罰金新臺幣3萬元，緩刑2年。

闕闕則透過IG限時動態發布聲明，「大學時期看到網路上的徵才廣告，加Line聯繫後對方要求我提供帳戶方便薪資入帳，沒想到過幾天突然跳通知有一大筆資金轉帳，當下立刻就覺得不對勁，馬上到銀行和警察局確認及報案，儘管馬上做緊急處理，但帳戶還是被凍結，甚至被起訴，後來才發現我也是被詐騙的。」

闕闕直呼，「詐騙集團真的很可怕，希望也給大家一個警惕，保護好自己，不要像我一樣，明明也是被害人，只是單純想求職，卻被當成詐騙集團的同夥。」

針對此起案件，闕闕所屬的臺北台新戰神球團回應：「仍在了解中」。

闕闕發聲明。截圖自闕闕IG限時動態
闕闕發聲明。截圖自闕闕IG限時動態

啦啦隊 TPBL

相關新聞

TPBL／啦啦隊涉洗錢遭判刑！ 闕闕發文喊冤、戰神球團回應了

TPBL臺北台新戰神啦啦隊「鄰家女神」闕闕驚傳因洗錢案遭判刑，闕闕發布IG限時動態說明事件來龍去脈，球團則表示目前仍在了解情況。 闕闕IG追蹤數破10萬，近日卻涉入洗錢案，判決書指出，闕女將個人

PLG／半獸人法瑞德傳加盟台鋼獵鷹 球團：8日統一說明

因勁爆體能而有「半獸人」之稱的前美國職籃NBA球星法瑞德，據傳將加入台灣職籃PLG台南台鋼獵鷹；球團表示，關於新洋將資訊...

TPBL／林彥廷改打先發 助國王熱身賽逆轉雲豹

新賽季都由新主帥領軍的台啤永豐雲豹和新北國王隊，今天TPBL熱身賽壓軸戰正面碰頭，雲豹雖打出8：0的開賽攻勢，但下半場火...

TPBL／海神全本土勝戰神 魏家兄弟首度對決

TPBL最後一天熱身賽今天登場，上季打進總冠軍賽的高雄全家海神隊以8名本土球員迎敵，首節在吳曉謹三分球4投3中下取得兩位...

TPBL／張宗憲、霍爾曼合飆42分 夢想家退攻城獅收2連勝

TPBL季前熱身賽今天最終場賽事由福爾摩沙夢想家對上新竹御嵿攻城獅，夢想家依舊以十人輪替應戰，本場由張宗憲、霍爾曼與高柏...

TPBL／阿巴西閃電狂轟30分 中信特攻擊退進攻卡彈的雲豹

新北中信特攻隊昨天在熱身賽首場比賽遭到福爾摩沙夢想家隊於比賽最後階段逆轉後，今天的第二場比賽碰上桃園台啤永豐雲豹隊，靠著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。