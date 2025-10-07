TPBL／啦啦隊涉洗錢遭判刑！ 闕闕發文喊冤、戰神球團回應了

TPBL臺北台新戰神啦啦隊「鄰家女神」闕闕驚傳因洗錢案遭判刑，闕闕發布IG限時動態說明事件來龍去脈，球團則表示目前仍在了解情況。

闕闕IG追蹤數破10萬，近日卻涉入洗錢案，判決書指出，闕女將個人帳戶提供給詐騙集團使用，因違反洗錢防制法等案，經檢察官提起公訴，處有期徒刑3個月，併科罰金新臺幣3萬元，緩刑2年。

闕闕則透過IG限時動態發布聲明，「大學時期看到網路上的徵才廣告，加Line聯繫後對方要求我提供帳戶方便薪資入帳，沒想到過幾天突然跳通知有一大筆資金轉帳，當下立刻就覺得不對勁，馬上到銀行和警察局確認及報案，儘管馬上做緊急處理，但帳戶還是被凍結，甚至被起訴，後來才發現我也是被詐騙的。」

闕闕直呼，「詐騙集團真的很可怕，希望也給大家一個警惕，保護好自己，不要像我一樣，明明也是被害人，只是單純想求職，卻被當成詐騙集團的同夥。」

針對此起案件，闕闕所屬的臺北台新戰神球團回應：「仍在了解中」。