PLG／半獸人法瑞德傳加盟台鋼獵鷹 球團：8日統一說明

中央社／ 台北6日電
前NBA球員法瑞德(中)傳將加盟台鋼獵鷹。 美聯社
前NBA球員法瑞德(中)傳將加盟台鋼獵鷹。 美聯社

因勁爆體能而有「半獸人」之稱的前美國職籃NBA球星法瑞德，據傳將加入台灣職籃PLG台南台鋼獵鷹；球團表示，關於新洋將資訊，將於10月8日會有最新說明。

迎來第6個賽季的台灣職籃P. LEAGUE+聯盟，2025-26年賽季預計10月26日舉行開幕戰，本季依舊維持4隊開打，其中主場落腳新竹的洋基工程是新加入的球隊。

PLG台鋼獵鷹在日前的官方社群，就曾放上一張球員剪影照片，當時就有球迷認出有「辮子頭」、「背號35號」等特徵，因此猜測就是前NBA球星法瑞德（Kenneth Faried）。

現年已經35歲的法瑞德身高203公分，在2011年首輪第22順位被丹佛金塊選走，算是屬於矮壯型的內線球員，不過靠著驚人的爆發力，還是在NBA占有一席之地。

2013-14年的NBA賽季，法瑞德平均繳出13.7分、8.6籃板，並代表美國隊參加世界盃籃球賽。

只可惜始終養不出外線能力的法瑞德，在NBA進入大三分時代後，逐漸遭到淘汰，2018-19年賽季替休士頓火箭打了25場球後，就離開NBA舞台，輾轉到各國聯賽延續籃球生涯。

獵鷹球團今天在接受中央社訪問時僅簡單透露，「相關的新洋將資訊，預計會在本週三統一發布，也請球迷持續支持獵鷹。」

