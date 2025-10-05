TPBL／林彥廷17分比下昔日戰友「小高」 國王11分差逆轉雲豹

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國王新成員林彥廷今天攻下本土最高的17分。圖／TPBL提供 曾思儒
國王新成員林彥廷今天攻下本土最高的17分。圖／TPBL提供 曾思儒

休賽季陣容大改組的衛冕軍新北國王，今在熱身賽對上台啤雲豹，雖在上半場一度落後達雙位數，但關鍵時刻林彥廷挺身而出連砍5分，雲豹也自亂陣腳發生失誤，終場國王以99：88逆轉贏球。新加盟的洋將尚迪砍下全場最高的22分，林彥廷也有17分進帳。

雲豹開局便打得相當強勢，一度以8比0領先國王，隨後更是在第二節將比分拉開至雙位數差距，上半場打完以44比37領先國王。

易籃後國王展開反撲，靠著洋將軍團，由沃許本、尚迪與桑尼接連跳出來貢獻分數，三人在第三節共計拿了19分之多，率隊成功超車雲豹。在第四局，林彥廷更是用單節10分的好表現，幫助國王在末節守住領先優勢。

作為球隊逆轉功臣之一，今日林彥廷上場31分鐘，拿下17分、3籃板與2助攻，另有3抄截，在攻防兩端皆有發揮。賽後，林彥廷也表示，今天他的任務還是以串聯為主，下半場自己有空檔就想辦法出手，且教練會隨時耳提面命，提醒他要注意的事情，自己也收穫很多。

職籃新秀高錦瑋（左）從小愛打籃球，曾在善牧基金會花蓮兒童之家成長茁壯，也回饋給兒童之家。圖／TPBL提供 劉肇育
職籃新秀高錦瑋（左）從小愛打籃球，曾在善牧基金會花蓮兒童之家成長茁壯，也回饋給兒童之家。圖／TPBL提供 劉肇育

而昔日與林彥廷同隊的「小高」高錦瑋，兩人過去曾是能仁家商的隊友，並於2019年一同拿下HBL冠軍。但高錦瑋在本場比賽僅拿6分，似乎還在找尋比賽感覺，不過他在組織端仍有優異發揮，全場送出高達7次助攻。

提到和老隊友高錦瑋對決，林彥廷表示，雙方關係就是良師益友，現在在同個聯盟，彼此有些想法都可以分享。至於今天在場上交鋒，他笑說：「今天有一球被小高抄掉，我要去追防，但他頭戴掉下來，我很怕踩到，我就開玩笑跟他說，你還有這招，丟香蕉皮！」

