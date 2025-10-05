快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

TPBL／林彥廷改打先發 助國王熱身賽逆轉雲豹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊新成員林彥廷今天攻下本土最高的17分。圖／TPBL提供
國王隊新成員林彥廷今天攻下本土最高的17分。圖／TPBL提供

新賽季都由新主帥領軍的台啤永豐雲豹和新北國王隊，今天TPBL熱身賽壓軸戰正面碰頭，雲豹雖打出8：0的開賽攻勢，但下半場火力下降，讓衛冕軍國王以99：89帶走勝利。

雲豹打出漂亮開節，其中洋將麥卡洛單節就有8分、8籃板，助隊首節取得25：17領先，半場也握有44：37優勢，不過國王第三節在洋將桑尼和上迪聯手下打出15：4猛攻扭轉戰局，三節打完反取得69：65領先。

國王第三節灌進32分，第四節也維持火力，在新成員林彥廷單節10分領軍下團隊單節仍有30分進帳，最終就以99：89逆轉奪勝。

從CBA返台的林彥廷熱身賽首戰從替補出發，出賽19分鐘拿7分，今天在李愷諺休息下先發出賽，上場31分鐘攻下全隊本土最高的17分，也是和昔日國中、高中戰友高錦瑋首度職業賽場對決。

林彥廷提到，第一場熱身賽還在習慣，心情有點太興奮，出手太急躁，今天上半場先以串連為主，「上半場大家進攻火力有點下滑，特別累，下半場教練跟我說，我有空檔要想辦法出手，為球隊做破壞，有破壞才能分球給大家。」

帶國王奪下兩冠的總教練萊恩轉戰日本職籃，新賽季找來新任總教練派翠克，林彥廷透露教練希望自己有組織也有進攻，賦予自己很大責任，「在場上會一直講，每一波都告訴我要怎麼做，讓我想到高中的時候，教練教導的時候，什麼都會告訴我，讓我吸收更多。」

今天和過去戰友高錦瑋對戰，林彥廷笑說，對位時十分努力，不過心情較輕鬆，「從昔日戰友變對手，昨天打完也有互相討論，有點像良師益友，剛好在同個聯盟，可以互相交換對上每一隊的感受。」

國王新洋將尚迪攻下全場最高22分，雲豹以林信寬20分最佳，麥卡洛18分、12籃板。

籃球

延伸閱讀

TPBL／丁聖儒熱身賽就飆速 謝銘駿首秀9分助戰神逆轉國王

TPBL／探花徐宏瑋與雲豹簽約 喊話向高錦瑋討教找定位

TPBL／林彥廷心繫家鄉災情 新賽季扛控球盼與高錦瑋好好對決

TPBL／心繫老家花蓮 高錦瑋「認清自己」要再進化

相關新聞

TPBL／林彥廷17分比下昔日戰友「小高」 國王11分差逆轉雲豹

休賽季陣容大改組的衛冕軍新北國王，今在熱身賽對上台啤雲豹，雖在上半場一度落後達雙位數，但關鍵時刻林彥廷挺身而出連砍5分，雲豹也自亂陣腳發生失誤，終場國王以99：88逆轉贏球。新加盟的洋將尚迪砍下全場最

TPBL／林彥廷改打先發 助國王熱身賽逆轉雲豹

新賽季都由新主帥領軍的台啤永豐雲豹和新北國王隊，今天TPBL熱身賽壓軸戰正面碰頭，雲豹雖打出8：0的開賽攻勢，但下半場火...

TPBL／海神全本土勝戰神 魏家兄弟首度對決

TPBL最後一天熱身賽今天登場，上季打進總冠軍賽的高雄全家海神隊以8名本土球員迎敵，首節在吳曉謹三分球4投3中下取得兩位...

TPBL／張宗憲、霍爾曼合飆42分 夢想家退攻城獅收2連勝

TPBL季前熱身賽今天最終場賽事由福爾摩沙夢想家對上新竹御嵿攻城獅，夢想家依舊以十人輪替應戰，本場由張宗憲、霍爾曼與高柏...

TPBL／阿巴西閃電狂轟30分 中信特攻擊退進攻卡彈的雲豹

新北中信特攻隊昨天在熱身賽首場比賽遭到福爾摩沙夢想家隊於比賽最後階段逆轉後，今天的第二場比賽碰上桃園台啤永豐雲豹隊，靠著...

TPBL／丁聖儒熱身賽就飆速 謝銘駿首秀9分助戰神逆轉國王

TPBL熱身賽今天在屏東體育館舉行第二天賽程，其中日前剛前往花蓮光復救災的新北國王隊首場比賽遭遇台北台新戰神隊，儘管前三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。