TPBL／林彥廷改打先發 助國王熱身賽逆轉雲豹

新賽季都由新主帥領軍的台啤永豐雲豹和新北國王隊，今天TPBL熱身賽壓軸戰正面碰頭，雲豹雖打出8：0的開賽攻勢，但下半場火力下降，讓衛冕軍國王以99：89帶走勝利。

雲豹打出漂亮開節，其中洋將麥卡洛單節就有8分、8籃板，助隊首節取得25：17領先，半場也握有44：37優勢，不過國王第三節在洋將桑尼和上迪聯手下打出15：4猛攻扭轉戰局，三節打完反取得69：65領先。

國王第三節灌進32分，第四節也維持火力，在新成員林彥廷單節10分領軍下團隊單節仍有30分進帳，最終就以99：89逆轉奪勝。

從CBA返台的林彥廷熱身賽首戰從替補出發，出賽19分鐘拿7分，今天在李愷諺休息下先發出賽，上場31分鐘攻下全隊本土最高的17分，也是和昔日國中、高中戰友高錦瑋首度職業賽場對決。

林彥廷提到，第一場熱身賽還在習慣，心情有點太興奮，出手太急躁，今天上半場先以串連為主，「上半場大家進攻火力有點下滑，特別累，下半場教練跟我說，我有空檔要想辦法出手，為球隊做破壞，有破壞才能分球給大家。」

帶國王奪下兩冠的總教練萊恩轉戰日本職籃，新賽季找來新任總教練派翠克，林彥廷透露教練希望自己有組織也有進攻，賦予自己很大責任，「在場上會一直講，每一波都告訴我要怎麼做，讓我想到高中的時候，教練教導的時候，什麼都會告訴我，讓我吸收更多。」

今天和過去戰友高錦瑋對戰，林彥廷笑說，對位時十分努力，不過心情較輕鬆，「從昔日戰友變對手，昨天打完也有互相討論，有點像良師益友，剛好在同個聯盟，可以互相交換對上每一隊的感受。」

國王新洋將尚迪攻下全場最高22分，雲豹以林信寬20分最佳，麥卡洛18分、12籃板。