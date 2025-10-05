TPBL／海神全本土勝戰神 魏家兄弟首度對決

TPBL最後一天熱身賽今天登場，上季打進總冠軍賽的高雄全家海神隊以8名本土球員迎敵，首節在吳曉謹三分球4投3中下取得兩位數領先，加上板凳出發的中鋒呂威霆繳出18分、12籃板的「雙10」演出，率海神以93：80擊敗台北台新戰神隊。

這場比賽另外一個焦點就是魏家兄弟首次對決，效力海神的哥哥魏莨哲和今年加入戰神的弟弟魏芃禾正面交鋒，第二節魏莨哲直接對位防守抄掉弟弟的球上籃，不過最終成績是弟弟的11分稍稍優於哥哥的9分。

海神熱身賽首日就傷了本土施晉堯和洋將艾德，今天以全本土應戰，首節吳曉謹就轟下11分，助隊取得34：24領先。

第二節8分17秒，海神當家球星胡瓏貿被戰神江均出肘造成鼻子濺血，所幸止血治療後沒有大礙。海神和戰神第二節各拿17分，下半場海神也一路維持優勢，加上戰神也改以全本土迎敵，最終海神就以13分差距奪勝。

吳曉謹全場三分球10投5中攻下全場最高23分，呂威霆18分、12籃板，胡瓏貿17分；戰神以錢肯尼18分最高，雷蒙恩14分，魏芃禾11分。

吳曉謹休賽季針對身體對抗性下了不少功夫，經過兩場熱身賽，他認為防守上有所提升，加上今天有不錯手感，和外籍教練費雪進入第二季的合作也更能了解教頭體系，「比較清楚教練要交代的東西，跑到位置球就會來，把握住把球投進。」