TPBL／張宗憲、霍爾曼合飆42分 夢想家退攻城獅收2連勝

TPBL季前熱身賽今天最終場賽事由福爾摩沙夢想家對上新竹御嵿攻城獅，夢想家依舊以十人輪替應戰，本場由張宗憲、霍爾曼與高柏鎧輪番發威，三人攜手攻下61分，最終夢想家也以94：88收下熱身賽2連勝。

攻城獅張宗憲、霍爾曼與高柏鎧輪三人上半場合力攻下35分、14籃板，攻城獅則展現團隊作戰風格，半場送出12次助攻，全員緊咬比分，其中李啓瑋手感火燙，以百分百命中率拿下8分，中場結束，夢想家以49：46些微領先。

易籃再戰，張宗憲帶領夢想家打出一波小高潮拉開差距，但攻城獅由高國豪連得10分及時止血，雙方比分始終維持在個位數差距。決勝節，張宗憲再度跳出穩住局面，最終夢想家以94：88力退攻城獅，熱身賽收下二連勝。

夢想家張宗憲與霍爾曼各攻下21分，霍爾曼另抓下9籃板，高柏鎧則繳出19分、15籃板的雙十表現；攻城獅方面，高國豪拿下全隊最高20分，德魯與提傑分別貢獻13分，李啓瑋也有11分進帳。賽後夢想家總教練簡浩表示，希望傷兵能如期回歸，同時對球隊僅以十人登錄仍能打出拚勁感到相當滿意。

明天季前熱身賽最後兩場賽事將繼續於屏東縣立體育館進行，首場賽事中午12點開打，由海神對上戰神；緊接著兩點半登場的壓軸對決，將由國王迎戰雲豹。