快訊

台積電嘉義廠工地再傳意外 砂石車失控撞翻圍籬1人受傷

哈瑪斯同意釋放最後一批人質 川普表歡迎…以總理卻對「這說詞」很意外

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站已逾2萬人 台鐵估人潮有望再創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／阿巴西閃電狂轟30分 中信特攻擊退進攻卡彈的雲豹

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
阿巴西熱身賽前兩戰分別攻下26分與30分。圖／TPBL提供
阿巴西熱身賽前兩戰分別攻下26分與30分。圖／TPBL提供

新北中信特攻隊昨天在熱身賽首場比賽遭到福爾摩沙夢想家隊於比賽最後階段逆轉後，今天的第二場比賽碰上桃園台啤永豐雲豹隊，靠著「黑豹」阿巴西拿下全場最高的30分，最終以101：81輕取雲豹。

阿巴西在去年旅日加入B聯盟秋田北部喜悅隊後，於今年6月重返老東家特攻，成為特攻休賽季最重要的補強，儘管日前才剛歸隊訓練1個多禮拜，但阿巴西在熱身賽前兩場比賽就展現旅日成果，透過更多無球跑動取分，在昨天的首場比賽面對夢想家就有單場26分演出。

而今天面對雲豹，阿巴西更是在首節就火力全開，個人單節8次出手命中7球拿下15分，另外還有2次抄截演出，反觀雲豹在今年夏天於本土陣容進行補強後，首場比賽上半場卻絲毫找不到進攻節奏，上半場15次三分球出手全都落空，也僅攻下37分，並一度落後達到32分。

儘管第三節雲豹開始追分，但在攻勢多流於單打的情況下，失誤狀況也未能減少，讓特攻又在末節拉開差距，最終特攻就以20分差收下熱身賽首勝。

特攻今天以阿巴西17投13中拿下30分外帶4抄截表現最佳，談到日前因傷休息了一個多月，阿巴西表示目前狀況已經恢復許多，「身體仍在慢慢恢復中，我之前休了一個月，狀況已經比上個月好很多，剛回來一個禮拜而已，我也想趕快跟上大家的腳步，迎接這個新賽季。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／阿巴西熱身賽首戰砍26分 特攻2分差不敵夢想家

TPBL／高柏鎧三分球3投3中 夢想家靠林俊吉冷箭險勝特攻

TPBL／中信特攻找回阿巴西目標拚冠 還想兼顧票房業績

亞洲盃男籃／浪費最多21分領先 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

相關新聞

TPBL／丁聖儒熱身賽就飆速 謝銘駿首秀9分助戰神逆轉國王

TPBL熱身賽今天在屏東體育館舉行第二天賽程，其中日前剛前往花蓮光復救災的新北國王隊首場比賽遭遇台北台新戰神隊，儘管前三...

TPBL／阿巴西閃電狂轟30分 中信特攻擊退進攻卡彈的雲豹

新北中信特攻隊昨天在熱身賽首場比賽遭到福爾摩沙夢想家隊於比賽最後階段逆轉後，今天的第二場比賽碰上桃園台啤永豐雲豹隊，靠著...

籃球／三對三代言人 徐詩涵分享這兩點最關鍵

電信女籃「公益盃」三對三籃球鬥牛賽今天在基隆商工登場，現場上百支隊伍齊聚，電信女籃擔任總統盃三對三代言人的「徐老師」徐詩...

籃球／電信女籃公益盃前進基隆 150隊共襄盛舉

電信女籃「公益盃」三對三籃球鬥牛賽，今年首度移師基隆，今天在基隆籃球名校基隆商工熱鬧開打，吸引150支隊伍參賽，讓北部球...

籃球／新南向國際賽圓滿落幕 國際交流助台灣球員開眼界

2025年新南向國際男子籃球邀請賽日前於中國文化大學體育館圓滿落幕，這場為期五天的賽事，集結了地主文化大學男籃在內的六支...

TPBL／阿巴西熱身賽首戰砍26分 特攻2分差不敵夢想家

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻今天在熱身賽首戰面對福爾摩沙夢想家，雖然「黑豹」阿巴西砍下全場最高26分，不過特攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。