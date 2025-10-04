TPBL／阿巴西閃電狂轟30分 中信特攻擊退進攻卡彈的雲豹

新北中信特攻隊昨天在熱身賽首場比賽遭到福爾摩沙夢想家隊於比賽最後階段逆轉後，今天的第二場比賽碰上桃園台啤永豐雲豹隊，靠著「黑豹」阿巴西拿下全場最高的30分，最終以101：81輕取雲豹。

阿巴西在去年旅日加入B聯盟秋田北部喜悅隊後，於今年6月重返老東家特攻，成為特攻休賽季最重要的補強，儘管日前才剛歸隊訓練1個多禮拜，但阿巴西在熱身賽前兩場比賽就展現旅日成果，透過更多無球跑動取分，在昨天的首場比賽面對夢想家就有單場26分演出。

而今天面對雲豹，阿巴西更是在首節就火力全開，個人單節8次出手命中7球拿下15分，另外還有2次抄截演出，反觀雲豹在今年夏天於本土陣容進行補強後，首場比賽上半場卻絲毫找不到進攻節奏，上半場15次三分球出手全都落空，也僅攻下37分，並一度落後達到32分。

儘管第三節雲豹開始追分，但在攻勢多流於單打的情況下，失誤狀況也未能減少，讓特攻又在末節拉開差距，最終特攻就以20分差收下熱身賽首勝。

特攻今天以阿巴西17投13中拿下30分外帶4抄截表現最佳，談到日前因傷休息了一個多月，阿巴西表示目前狀況已經恢復許多，「身體仍在慢慢恢復中，我之前休了一個月，狀況已經比上個月好很多，剛回來一個禮拜而已，我也想趕快跟上大家的腳步，迎接這個新賽季。」