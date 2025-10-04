TPBL／丁聖儒熱身賽就飆速 謝銘駿首秀9分助戰神逆轉國王

TPBL熱身賽今天在屏東體育館舉行第二天賽程，其中日前剛前往花蓮光復救災的新北國王隊首場比賽遭遇台北台新戰神隊，儘管前三節國王一路領先，但末節戰神在主控丁聖儒穿針引線下逆轉戰局，最終戰神就以103：100逆轉勝出。

國王在上季拿下TPBL元年冠軍後，不僅主帥萊恩、洋將曼尼高轉往日本發展，當家球星林書豪也宣布退役，休賽季面臨不小的異動。至於戰神在保有原有陣容下，今年選秀會選入年僅19歲的謝銘駿，洋將陣容也全數更換，不過最受關注的得分機器洛夫頓在今天並未登錄。

而上半場國王也展現在缺少了林書豪的情況下，仍有爭冠的實力，尤其是新加入的洋將尚迪與老經驗的桑尼、沃許本在上半場就攜手肆虐禁區，前兩節國王就抓下11顆進攻籃板，二波進攻得分高達15分，上半場打完國王也以58：50領先。

易籃後戰神也換上年僅19歲的謝銘峻，儘管首度在熱身賽登場一度打得綁手綁腳，不過他兩度在三分線外製造出手犯規站上罰球線，還在該節倒數25秒投進三分球，個人上場5分鐘就拿下9分，展現球團所看重的潛力，但同樣身為國王新血的林彥廷，也在第三節槍響同時投進半場壓哨球，幫助國王帶著7分領先進入第四節。

第四節今天戰神手感最火燙的主控丁聖儒也挺身接管戰局，他在該節多次上演見縫插針的傳球美技，搭配上江均、基德兩位箭頭連續得分，助戰神在比賽最後超前比數，其中倒數11秒丁聖儒又助攻給雷蒙恩在籃下取分，幫助戰神最終以103：100逆轉勝出。

戰神今天以丁聖儒攻下20分外帶7助攻、4抄截表現最佳，洋將基德則是投進3顆三分球拿下21分，雷蒙恩與謝銘駿兩位年輕後衛則分別從板凳挹注17分與9分，成為戰神今天贏球的關鍵。

丁聖儒賽後在談到雷蒙恩與謝銘駿的表現時說：「他們兩個都非常有天份，尤其Sammy（雷蒙恩）他的機體是台灣數一數二，銘駿雖然很年輕但不會怯場，第三節上來就得9分，都不會害怕。」