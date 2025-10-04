籃球／三對三代言人 徐詩涵分享這兩點最關鍵

電信女籃「公益盃」三對三籃球鬥牛賽今天在基隆商工登場，現場上百支隊伍齊聚，電信女籃擔任總統盃三對三代言人的「徐老師」徐詩涵也和隊友們一起到場，感受小球員對籃球的熱愛，也讓徐詩涵直呼是奇妙緣份。

徐詩涵提到，自己第一次成為國手就是以3對3籃球的身分，今天看到很多喜歡籃球的小球員，十分開心；上月才隨「電信女籃回娘家」活動回到母校三義高中國中部（前三義國中）的徐詩涵也提到，本身是乙組球員出生，只要有心，就有機會實現夢想。

電信女籃禁區大將黃湘婷的友人今天也特別帶領基隆正濱女籃的小球員來參賽，賽前小女生把握時間和黃湘婷合影，成為「人氣王」的黃湘婷還把握時間觀察這群小球員，為電信女籃物色可能的明日之星。

身為總統盃三對三代言人，徐詩涵也分享打三對三的心得，她笑說體能肯定是關鍵，尤其平常三對三是在戶外，不像今天在基隆商工體育館，對體力的消耗十分大，另外一個重點就是投籃，她說：「籃子要非常準，外線練準，對快速到21分很有幫助。」