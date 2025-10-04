籃球／電信女籃公益盃前進基隆 150隊共襄盛舉

電信女籃「公益盃」三對三籃球鬥牛賽，今年首度移師基隆，今天在基隆籃球名校基隆商工熱鬧開打，吸引150支隊伍參賽，讓北部球迷共享運動樂趣。

公益盃是中華電信基金會主辦的「電信女籃愛與關懷巡迴公益活動」重要活動，自2011年起已連續舉辦15年。中華電信基金會副執行長高世威提到，賽事只有3年因疫情停辦，今年首度前進基隆，希望能鼓勵各地喜歡籃球的小朋友。

高世威透露，今年公益盃開放沒多久報名就額滿，透過賽事也想傳達三件事，第一是遇到傷勢、低潮的受挫力，如何克服心理障礙；第二是透過籃球不同位置扮演好所屬角色，未來到社會上也是，「做好自己角色，扮演到100分」；最後是懂得「感恩」，了解多少人在籃球路上幫助過自己。

中華電信基金會除了舉辦公益盃，固定舉辦的「電信女籃回娘家」活動上月重返「徐老師」徐詩涵國中母校，除了回饋球員母校，也是讓球員有機會感謝昔日教練、老師，高世威說：「不能忘本，要懂得感恩。」

基商校長林子建今天也以「地主」身分歡迎電信女籃和所有參賽的球員，「感謝電信，希望籃球能在基隆發光發熱。」