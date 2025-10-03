TPBL／阿巴西熱身賽首戰砍26分 特攻2分差不敵夢想家

快訊

中央社／ 台北3日電

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北中信特攻今天在熱身賽首戰面對福爾摩沙夢想家，雖然「黑豹」阿巴西砍下全場最高26分，不過特攻終場仍以109比111落敗。

TPBL熱身賽今天在屏東縣立體育館登場，由上季無緣季後賽的特攻與夢想家正面交鋒，在開局擋不住對手火燙的外線攻勢下，特攻陷入雙位數落後，不過接下來阿巴西挺身而出飆分，幫助球隊逐漸縮小分差，甚至終場前25秒還飆進關鍵轉身跳投，讓特攻手握1分領先。

然而，夢想家後衛林俊吉在終場前11秒投進逆轉三分彈，加上當家射手謝亞軒執行最後一擊失手，終場特攻以2分之差惜敗。不過，外籍總教練莫米爾（Momir Ratkovic）仍肯定球員表現，在球的流動做得非常好，但需要再加強防守部分，尤其卡位不扎實，被對手搶到比較多進攻籃板。

從日本職籃B.League返台後，阿巴西此役攻下全場最高26分，包含飆進7記三分球，外帶4籃板、3助攻，而且沒有任何失誤，他在賽後接受媒體聯訪時透露，前面已經休息了1個月，很開心慢慢找回狀態，但也提到球隊還有一些課題必須精進，「回去再修正一些細節」。

夢想家新任總教練簡浩表示，此役僅啟用雙洋將，而且只有10名球員能夠上場，但在攻守兩端都打出教練團想要看到內容，「我對他們表現非常滿意」。

另一場新竹御嵿攻城獅迎戰高雄全家海神，撐過首節進攻當機、一度落後達26分的劣勢，攻城獅從第2節開始急起直追，尤其後衛高國豪第4節豪取8分，率隊以98比88上演逆轉勝，在熱身賽首戰開胡。

籃球

