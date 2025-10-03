TPBL／熱身賽就傷兩大將 海神28分領先打到被攻城獅逆轉

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高國豪拿下15分另外有4籃板、3助攻、3抄截演出。圖／TPBL提供
高國豪拿下15分另外有4籃板、3助攻、3抄截演出。圖／TPBL提供

上賽季打進到總冠軍賽的高雄全家海神，在今天進行首場熱身賽就出師不利，儘管首節上半場最多取得28分領先，不過卻也連傷施晉堯、艾德兩名大將，下半場在以本土球員或是單洋將陣容出戰的情況下，也遭到新竹御嵿攻城獅逆轉，以88：98吞下敗仗。

海神今年休賽季透過交易案換回本土大鎖施晉堯，洋將陣容也僅留下艾德，其他3人全數更換，但在核心陣容仍在陣的情況下，依舊被看好有機會衝擊冠軍。

而熱身賽首場比賽海神在首節就展現堅強的團隊戰力，開賽後不久就建立雙位數領先差距，甚至領先超過20分，但第二節海神卻連續出現傷兵，先是施晉堯疑似因為地板濕滑腳打滑受傷，艾德則是在該節倒數25秒一次防守落地後踩到對手，導致左腳踝扭傷，短短3分多鐘就連傷兩大將。

儘管上半場打完海神仍是維持17分領先，但海神下半場決定保守用兵，多數時間都採取純本土或是單洋將陣容應戰，也讓攻城獅抓住反撲契機，在第三節後段多次靠著高國豪抄截和團隊防守製造海神後場失誤，發動反快攻，第四節攻城獅更是打出一波19：2的攻勢逆轉戰局，最終也以10分差帶走勝利。

攻城獅今天以高國豪拿下15分表現最佳，另外有4籃板、3助攻、3抄截演出，洋將力獅投進5顆三分球拿下19分，至於海神則以余純安攻下14分最佳。

