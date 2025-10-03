TPBL／高柏鎧三分球3投3中 夢想家靠林俊吉冷箭險勝特攻

TPBL今天在屏東體育館舉行新賽季官辦熱身賽，首場比賽就由兩支冠軍熱門球隊新北中信特攻隊與福爾摩沙夢想家隊上演激烈競爭，特攻雖然在倒數25秒靠著阿巴西的拋投一度取得領先，但林俊吉在倒數12秒的三分球更是澆熄特攻反撲氣燄，最終夢想家就以111：109拿下勝利。

特攻與夢想家在今年休賽季歷經補強後，被認為有機會在新賽季爭奪總冠軍，而兩隊今天也在熱身賽的首場比賽就交鋒，也如外界預期打出一場激烈的拉鋸戰。

首節夢想家就外線火力全開，單節狂轟猛炸投進8顆三分球、拿下33分，不過特攻第二節也在本季回鍋的阿巴西領軍下展開反撲，他與內馬單節皆有9分進帳，讓兩隊回到拉鋸階段。

第三節尾聲時，夢想家洋將霍爾曼三分砲火連發，搭配上單節也拿下9分的高柏鎧，夢想家再度取得雙位數領先，末節特攻「最帥洋將」飛克領軍反撲，他靠著優異突破能力不斷站上罰球線，幫助特攻在比賽最後階段又追近比分，而阿巴西更是在倒數25秒接獲隊友助攻後拋投命中，幫助特攻反取得1分領先。

不過夢想家下一波進攻，林俊吉在三分線外出手命中，幫助夢想家最終就以2分差距帶走勝利；夢想家今天團隊共投進21記三分球，其中霍爾曼、高柏鎧得分都在20分以上，其中高柏鎧更是三分球3投3中，替補上陣的林俊吉、簡偉儒、忻沃克也合力貢獻10顆三分球，而特攻則以阿巴西26分最佳。

談到熱身賽首戰外線火力大爆發，高柏鎧賽後也解釋有三大原因，「休賽季我幾乎都跟中華隊集訓，今天外圍手感主要有三個原因，第一個是皮爾曼教練跟我一起練，調整我的手感和罰球出手，這幫助我很大，第二則是簡浩總教練給我很多信心，希望我空檔就出手，最後就是我的隊友給我創造很好機會。戰術都不是畫出來，但他們給我信心，有機會就投，外線手感才會那麼好。」