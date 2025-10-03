快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

TPBL／高柏鎧三分球3投3中 夢想家靠林俊吉冷箭險勝特攻

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高柏鎧展現外線能力，熱身賽首戰三分球3投3中攻下25分。圖／TPBL提供
高柏鎧展現外線能力，熱身賽首戰三分球3投3中攻下25分。圖／TPBL提供

TPBL今天在屏東體育館舉行新賽季官辦熱身賽，首場比賽就由兩支冠軍熱門球隊新北中信特攻隊與福爾摩沙夢想家隊上演激烈競爭，特攻雖然在倒數25秒靠著阿巴西的拋投一度取得領先，但林俊吉在倒數12秒的三分球更是澆熄特攻反撲氣燄，最終夢想家就以111：109拿下勝利。

特攻與夢想家在今年休賽季歷經補強後，被認為有機會在新賽季爭奪總冠軍，而兩隊今天也在熱身賽的首場比賽就交鋒，也如外界預期打出一場激烈的拉鋸戰。

首節夢想家就外線火力全開，單節狂轟猛炸投進8顆三分球、拿下33分，不過特攻第二節也在本季回鍋的阿巴西領軍下展開反撲，他與內馬單節皆有9分進帳，讓兩隊回到拉鋸階段。

第三節尾聲時，夢想家洋將霍爾曼三分砲火連發，搭配上單節也拿下9分的高柏鎧，夢想家再度取得雙位數領先，末節特攻「最帥洋將」飛克領軍反撲，他靠著優異突破能力不斷站上罰球線，幫助特攻在比賽最後階段又追近比分，而阿巴西更是在倒數25秒接獲隊友助攻後拋投命中，幫助特攻反取得1分領先。

不過夢想家下一波進攻，林俊吉在三分線外出手命中，幫助夢想家最終就以2分差距帶走勝利；夢想家今天團隊共投進21記三分球，其中霍爾曼、高柏鎧得分都在20分以上，其中高柏鎧更是三分球3投3中，替補上陣的林俊吉、簡偉儒、忻沃克也合力貢獻10顆三分球，而特攻則以阿巴西26分最佳。

談到熱身賽首戰外線火力大爆發，高柏鎧賽後也解釋有三大原因，「休賽季我幾乎都跟中華隊集訓，今天外圍手感主要有三個原因，第一個是皮爾曼教練跟我一起練，調整我的手感和罰球出手，這幫助我很大，第二則是簡浩總教練給我很多信心，希望我空檔就出手，最後就是我的隊友給我創造很好機會。戰術都不是畫出來，但他們給我信心，有機會就投，外線手感才會那麼好。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／中信特攻找回阿巴西目標拚冠 還想兼顧票房業績

TPBL／中信特攻新賽季目標就是冠軍 邊荷律仍有望到場應援

亞洲盃男籃／浪費最多21分領先 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

亞洲盃男籃／中華隊拚4強火力全開 半場16分領先伊朗

相關新聞

PLG／12號球衣退休創先例？林志傑也期待：看誰會是第二個

台北富邦勇士隊在今天宣布當家球星「野獸」林志傑將於本賽季結束後退休，並將於明年4月11、12日在台北小巨蛋為他舉辦引退賽...

PLG／林志傑退役後轉任管理層？ 許晉哲：他可能不想當教練

43歲的台北富邦勇士當家球星「野獸」林志傑，將在明年賽季結束後高掛球鞋，富邦勇士領隊許晉哲在今天就表示，在林志傑告別球員...

PLG／李晧禎重磅回歸！ 勇士新賽季Fubon Angels三大韓援齊聚

連續三年拿下PLG年度啦啦隊的Fubon Angels，在今天於台北富邦勇士開季記者會中穿著全新制服亮相，新賽季23位F...

TPBL／高柏鎧三分球3投3中 夢想家靠林俊吉冷箭險勝特攻

TPBL今天在屏東體育館舉行新賽季官辦熱身賽，首場比賽就由兩支冠軍熱門球隊新北中信特攻隊與福爾摩沙夢想家隊上演激烈競爭，...

PLG／林志傑談最後一年目標 周桂羽：把大腿練粗讓傑哥抱

台北富邦勇士在上賽季重返總冠軍賽後，雖然最終以亞軍作收，但今年休賽季他們找回旅日中鋒曾祥鈞，洋將陣容也大洗牌，展現重返榮...

PLG／富邦勇士宣布林志傑季後退休 4月11、12小巨蛋引退賽

台北富邦勇士隊在今天舉行新賽季記者會，並正式宣布球隊指標性球星「野獸」林志傑將於明年4月11、12日於台北小巨蛋舉行引退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。