PLG／林志傑退役後轉任管理層？ 許晉哲：他可能不想當教練

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
富邦勇士球團將在林志傑從選手身份退役後全力慰留他。圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士球團將在林志傑從選手身份退役後全力慰留他。圖／台北富邦勇士提供

43歲的台北富邦勇士當家球星「野獸」林志傑，將在明年賽季結束後高掛球鞋，富邦勇士領隊許晉哲在今天就表示，在林志傑告別球員身份後，球團依舊會希望他能夠留下，不過林志傑對於擔任教練可能不大有興趣，要擔任什麼職位仍有待討論。

林志傑在2019年返台加入富邦勇士後，隨球隊出戰ABL與PLG，並且是富邦勇士在PLG完成三連霸的絕對主力與看板球星，儘管近年來每年都傳出退休傳聞，不過富邦勇士仍在今年3月與林志傑續簽1年合約，並在今天宣布林志傑將於明年賽季結束後正式退休。

對於林志傑退役後是否會續留在富邦勇士球團，領隊許晉哲在今天透露，球團肯定是會積極留下他，不過就他個人了解，相較於有意在退休後轉任教練的蔡文誠，林志傑對於教練工作似乎沒有太大興趣，因此，未來他將在球團擔任什麼職務仍有待討論，「現在問他，他一定會說先讓我好好打好這個球季。」

至於林志傑也強調，目前也將專注力放在傷勢恢復與重回球場上，他也預計在10月17日進行回診，確定接下來的回歸時程，「目前感覺是不錯的，主要是還有一些手腕角度的問題，還沒有達到最好的標準，也還沒有加入團隊對抗訓練。不過球團也沒有給我太多時間的回歸設定，希望我完全好、不要著急，畢竟不能引退賽兩場我都不能打吧，還是以保持健康優先。」

