PLG／12號球衣退休創先例？林志傑也期待：看誰會是第二個

台北富邦勇士隊在今天宣布當家球星「野獸」林志傑將於本賽季結束後退休，並將於明年4月11、12日在台北小巨蛋為他舉辦引退賽，對於是否會舉辦球衣退休儀式雖然富邦勇士球團仍是保密，但林志傑也坦言自己因為鄭志龍而選擇12號背號，並以此為榮，如自己的球衣能夠被退休，也將會期待誰會是第二位被退休的人。

43歲的林志傑在上賽季PLG總冠軍賽第7戰比賽最後階段發生左手腕骨折的狀況，不少球迷都擔心他會在傷後直接宣布引退，不過富邦勇士球團也在今天正式宣布，林志傑將在明年賽季結束後才會正式退休，球團也將為他舉辦兩天的引退賽。

富邦勇士將林志傑的引退賽移至台北小巨蛋舉辦，領隊許晉哲在表示，林志傑身為這個世代籃球的「GOAT」，球團肯定會是採取最高規格，不過是否會比照棒球邀請藝人到場表演，或是為林志傑舉辦12號球衣退休儀式，仍有待球團公布。

相較於黃金世代的田壘、陳信安分別在彰化體育館、天母體育館退役，林志傑的引退賽將在破萬人的台北小巨蛋舉行，幾乎是提前預約台籃引退賽的最高規格，但低調的林志傑仍強調，只希望能帶給球迷一場精采的賽事，「我期待一切順利，不管是比賽內容還是精采度，不要因為是我的引退賽，大家專注力還是可以放在比賽上，因為球迷來看就是因為喜歡籃球到場支持，希望更多球員能夠呈現更好的內容，展現他們是有未來性的。」

對於台灣籃壇至今仍未有職業球隊為球員舉行球衣背號退休儀式，林志傑能否創下先例也引起關注，他則說：「我之前是因為喜歡龍哥才穿12號，也覺得能跟他穿同個號碼感到光榮，如果有機會把12號掛在球場成為先例，我也會期待接下來誰會是第二件被掛上的球衣。」