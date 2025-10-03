PLG／林志傑談最後一年目標 周桂羽：把大腿練粗讓傑哥抱

台北富邦勇士在上賽季重返總冠軍賽後，雖然最終以亞軍作收，但今年休賽季他們找回旅日中鋒曾祥鈞，洋將陣容也大洗牌，展現重返榮耀的決心，在今天的開季記者會上也打出年度口號「勇者之心」和全新球衣「森界白」，其中將在本季後引退的林志傑就表示，期盼幫助球隊打出想要成績。

富邦勇士在今天宣布球隊精神領袖林志傑將於賽季後退休，球團也將於4月11、12日於台北小巨蛋舉行引退賽，談到退休的想法，林志傑表示，「上賽季就有這想法，也在後續跟許哥（許晉哲）和球隊談，他們也對我很好，在季中可以有一個很好的引退賽。」

林志傑指出，可能自己個性問題，原本希望引退能簡單就好，「但也很開心球團這麼用心，讓我還有機會繼續球員，也很榮幸在這個歲數，還是以球員身份上場，目前還是有一些傷勢，希望可以把它恢復到正常，慢慢加入團隊，希望在這一年幫助球隊打出今年想要成績。」

至於周桂羽則開玩笑表示，一開始聽到林志傑確定要退役時「有點開心」，「因為從我一開始進來富邦，就一直說是最後一年，終於是最後一年。這5年來在傑哥身上學到球場上的態度，讓我學習到很多。今年是他球員最後一年，我們就是把大腿練粗一點，讓傑哥抱得輕鬆一點，讓傑哥球員生涯最後一年畫下最完美的句點。」