PLG／李晧禎重磅回歸！ 勇士新賽季Fubon Angels三大韓援齊聚

連續三年拿下PLG年度啦啦隊的Fubon Angels，在今天於台北富邦勇士開季記者會中穿著全新制服亮相，新賽季23位Fubon Angels也將活力應援，其中包括在今天記者會上重磅回歸的「釜山女神」李晧禎。

Fubon Angels本季全新制服以粉色作為服裝主色，並以天空藍點綴，搭配白色與銀色邊線，不對稱的肩帶設計增添時尚感，銀白色的亮片布料讓服裝在燈光下更加閃耀。胸前「Angels」的字樣使用粉紅色刺繡，強調團隊名稱與可愛風格。下身裙子為百褶拼接設計，半粉半藍，兼具活潑與動感，整體設計具有強烈的視覺吸引力，風格甜美且充滿活力，希望展現青春、活潑的精神，傳達給球迷朋友。

「釜山女神」李晧禎（右4）正式回歸Fubon Angels。記者劉肇育／攝影

本季Fubon Angels主視覺從煙火的綻放出發，直擊賽季開始的爆發力，以淺藍色鋪陳整體基調，純粹、冷靜，卻因絢爛光影的襯托而顯得更加炙熱。Fubon Angels 不只是舞台的亮點，更是推動氛圍的核心。Angels 們用動作、笑容與能量，把比賽的緊張感拉到最高點，把現場的熱度推到極限，煙火照亮夜空的瞬間，球迷們的心跳與球場節奏同步。無論是球員在場上的拼戰，還是在場邊應援的 Fubon Angels，都在告訴球迷，2025-26 PLG賽季即將點燃戰火。

為提升球迷觀賽體驗，勇士主場本季特別規劃中場 Fubon Angels 表演橋段，將以更豐富的應援內容，炒熱全場氣氛。應援陣容方面，共有23位Fubon Angels將在勇士主場熱情應援，其中包含即將邁入第三年的南珉貞，及首度投入勇士應援行列的李雅英，加上重磅回歸的「釜山女神」李晧禎，都將來到主場應援，還有 Fubon Angels mini 也會不定時現身球場陪伴大家，而李晧禎也在今天記者會中驚喜亮相，掀起全場高潮。