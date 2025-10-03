快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／李晧禎重磅回歸！ 勇士新賽季Fubon Angels三大韓援齊聚

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「釜山女神」李晧禎回歸富邦勇士！ 聯合報系資料照
「釜山女神」李晧禎回歸富邦勇士！ 聯合報系資料照

連續三年拿下PLG年度啦啦隊的Fubon Angels，在今天於台北富邦勇士開季記者會中穿著全新制服亮相，新賽季23位Fubon Angels也將活力應援，其中包括在今天記者會上重磅回歸的「釜山女神」李晧禎。  

Fubon Angels本季全新制服以粉色作為服裝主色，並以天空藍點綴，搭配白色與銀色邊線，不對稱的肩帶設計增添時尚感，銀白色的亮片布料讓服裝在燈光下更加閃耀。胸前「Angels」的字樣使用粉紅色刺繡，強調團隊名稱與可愛風格。下身裙子為百褶拼接設計，半粉半藍，兼具活潑與動感，整體設計具有強烈的視覺吸引力，風格甜美且充滿活力，希望展現青春、活潑的精神，傳達給球迷朋友。

「釜山女神」李晧禎（右4）正式回歸Fubon Angels。記者劉肇育／攝影
「釜山女神」李晧禎（右4）正式回歸Fubon Angels。記者劉肇育／攝影

本季Fubon Angels主視覺從煙火的綻放出發，直擊賽季開始的爆發力，以淺藍色鋪陳整體基調，純粹、冷靜，卻因絢爛光影的襯托而顯得更加炙熱。Fubon Angels 不只是舞台的亮點，更是推動氛圍的核心。Angels 們用動作、笑容與能量，把比賽的緊張感拉到最高點，把現場的熱度推到極限，煙火照亮夜空的瞬間，球迷們的心跳與球場節奏同步。無論是球員在場上的拼戰，還是在場邊應援的 Fubon Angels，都在告訴球迷，2025-26 PLG賽季即將點燃戰火。

為提升球迷觀賽體驗，勇士主場本季特別規劃中場 Fubon Angels 表演橋段，將以更豐富的應援內容，炒熱全場氣氛。應援陣容方面，共有23位Fubon Angels將在勇士主場熱情應援，其中包含即將邁入第三年的南珉貞，及首度投入勇士應援行列的李雅英，加上重磅回歸的「釜山女神」李晧禎，都將來到主場應援，還有 Fubon Angels mini 也會不定時現身球場陪伴大家，而李晧禎也在今天記者會中驚喜亮相，掀起全場高潮。

23位Fubon Angels新賽季將在富邦勇士主場熱情應援。記者劉肇育／攝影
23位Fubon Angels新賽季將在富邦勇士主場熱情應援。記者劉肇育／攝影

籃球 Fubon Angels 南珉貞 李雅英 李晧禎

延伸閱讀

PLG／「高挑女神」金裕娜登機！領航猿韓籍啦啦隊「4金」將登場

中職／Fubon Angels推出全新單曲 20日大巨蛋首度演出

中職／大哥李晧禎回來了！合體安芝儇花蓮泡溫泉 性感畫面網友暴動

TPBL／李雅英確定離隊！雲豹發文Thank You連兩季付出

相關新聞

PLG／富邦勇士宣布林志傑季後退休 4月11、12小巨蛋引退賽

台北富邦勇士隊在今天舉行新賽季記者會，並正式宣布球隊指標性球星「野獸」林志傑將於明年4月11、12日於台北小巨蛋舉行引退...

PLG／李晧禎重磅回歸！ 勇士新賽季Fubon Angels三大韓援齊聚

連續三年拿下PLG年度啦啦隊的Fubon Angels，在今天於台北富邦勇士開季記者會中穿著全新制服亮相，新賽季23位F...

PLG／林志傑談最後一年目標 周桂羽：把大腿練粗讓傑哥抱

台北富邦勇士在上賽季重返總冠軍賽後，雖然最終以亞軍作收，但今年休賽季他們找回旅日中鋒曾祥鈞，洋將陣容也大洗牌，展現重返榮...

TPBL／探花徐宏瑋與雲豹簽約 喊話向高錦瑋討教找定位

TPBL台啤永豐雲豹隊今天宣布，已與本季選秀探花徐宏瑋簽約並正式加盟，營運長顏行書表示，會選進徐宏瑋的原因，就是看中他的...

PLG／艾倫二度回鍋台籃 與富邦勇士簽約以亞外身分出戰東超

台北富邦勇士隊今天正式宣布，與曾效力過台中太陽、高雄全家海神隊的洋將艾倫完成簽約。來自英國，歸化伊朗籍的艾倫，也將以亞外...

HBL／松山高中拚連霸 教練點名劉廷寬多扛責任

114學年度HBL資格賽將於10月13日登場，尋求男子組衛冕的「綠色神盾」松山高中努力備戰，教練葉韋喬今天表示，新賽季劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。