PLG／富邦勇士宣布林志傑季後退休 4月11、12小巨蛋引退賽

台北富邦勇士隊在今天舉行新賽季記者會，並正式宣布球隊指標性球星「野獸」林志傑將於明年4月11、12日於台北小巨蛋舉行引退賽，為傳奇生涯劃下句點。

富邦勇士球團指出，林志傑確定在本賽季結束後正式退休，球團也將於明年4月11、12日於台北小巨蛋為他舉辦盛大的引退儀式，富邦勇士球團指出，林志傑不只是場上鬥士，更是無數球迷心中的回憶，多年來，他以拚戰精神與領袖風範，帶領勇士挺過無數戰役，永不放棄的精神深深刻在台灣籃球史中。

4月11、12日兩場引退賽將不只是比賽，更將成為林志傑與全體球迷共同擁有的榮耀時刻，富邦勇士球團也邀請所有貴賓、球迷朋友一同進場，親身見證屬於「野獸」的引退賽。

林志傑作為台灣籃壇傳奇，他的引退不只是個人的告別，更象徵一個時代的落幕。為致敬他長年來對台灣籃球的貢獻，引退賽將以最高規格舉行，預計安排多項專屬儀式與活動，打造難忘的告別盛典。有關林志傑引退賽的詳細內容與活動規劃，預計將於2026年初正式對外公布，敬請所有球迷密切關注，攜手為他送上最熱烈的掌聲與祝福。