PLG／艾倫二度回鍋台籃 與富邦勇士簽約以亞外身分出戰東超

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士隊簽下洋將艾倫並將讓他以亞洲外援身分出戰東超。圖／台北富邦勇士隊提供
台北富邦勇士隊今天正式宣布，與曾效力過台中太陽、高雄全家海神隊的洋將艾倫完成簽約。來自英國，歸化伊朗籍的艾倫，也將以亞外身分代表勇士出戰東亞超級聯賽。

現年33歲的艾倫，身高214公分、體重123公斤，以強悍的身材條件與紮實的球風聞名。他在2014年展開職籃生涯，曾於西班牙、墨西哥、克羅埃西亞、阿根廷等聯賽闖蕩，擁有豐富的國際經歷。

2019年艾倫入選伊朗國家隊，參與FIBA世界盃籃球賽，並於2020年代表伊朗出戰東京奧運，艾倫對台灣籃壇並不陌生，早在2022年就來台效力台中太陽，接連兩個賽季表現穩定，2023年轉戰高雄全家海神，如今將穿上台北富邦勇士戰袍，備戰東超新賽季。

對於艾倫的加盟，勇士總教練吳永仁說：「艾倫擅長運用身體對抗與腳步技巧在禁區取分，並能透過優異的體格和判斷力有效鞏固籃板，他將在東超以亞外身分代表勇士出賽，有他的加入，將大幅提升我們在國際賽場上的抗衡能力。」

