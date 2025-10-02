HBL／松山高中拚連霸 教練點名劉廷寬多扛責任

快訊

中央社／ 台北2日電
HBL男子組松山高中(中)挑戰衛冕。名衍行銷提供
HBL男子組松山高中(中)挑戰衛冕。名衍行銷提供

114學年度HBL資格賽將於10月13日登場，尋求男子組衛冕的「綠色神盾」松山高中努力備戰，教練葉韋喬今天表示，新賽季劉廷寬必須要扛起更多責任，帶領球隊往前衝。

中華民國高級中等學校體育總會今天舉行114學年度籃球、排球、足球、壘球等4大聯賽的開季記者會。

松山高中在113學年度高中甲級籃球聯賽（HBL）冠軍戰，擊敗南山高中，獲得隊史第7座冠軍獎盃。今年尋求連霸，但劉程恩、查里、查傑等主力球員已畢業。

葉韋喬今天接受媒體聯訪時表示，「我相信球員對於連霸不會有壓力，但會當成目標在拚。這一批高三球員彼此都磨合得很不錯，也知道場上該怎麼打、怎麼配合。」

他並點名球員劉廷寬，新賽季勢必要扛起更多重任，「廷寬過去都有學長保護著，現在他高三了，也是球隊的進攻發起點，一定要想辦法自我突破，才能提升自己也幫助隊友。」

葉韋喬也提到球員潘彥銘，認為他在控球後衛的角色會相當吃重，也是很關鍵的人物。

劉廷寬則是笑說：「當了高三學長當然有壓力，一方面要表現給學弟看，另一方面當然也希望能率隊完成連霸。」

他並提到，現在在球場上要做的事情變多，「以前只要把球投進、防守做好就可以，但現在還要想辦法串聯隊友、送助攻，自己也不能忘記得分，雖然變辛苦了，卻可以提升自己的能力。」

劉廷寬自嘲「腦袋不好」，因此平時有空就會看美國職籃NBA球星保羅（Chris Paul）、朗多（RajonRondo）等控球後衛的影片，希望能多學習傳球技巧。

