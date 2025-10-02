PLG／領航猿東超對手陣容大升級 卡總：前二名是奢侈想法

桃園璞園領航猿隊上賽季在東超聯賽拿下第二名佳績，寫下我國球隊的歷史新頁，不過今年在東超參賽隊數擴增，且各隊都大力補強的情況下，競爭強度將變得更高，其中領航猿總教練卡米諾斯就直言，要想複製上賽季的成績將是一個奢侈的想法。

領航猿上賽季東超與國王攜手挺進到4強賽，最終分別拿下第2、3名成績，新賽季不僅兩隊將繼續征戰，富邦勇士也在暌違一季後再度取得參賽權，且各隊都為了東超賽事有所準備，包括領航猿就找回了中華男籃歸化中鋒阿提諾，他將能在東超賽場上以本土球員身份出賽。

不過有備而來的不僅我國三支球隊，與領航猿同組的琉球黃金國王與馬尼拉電器也都在休賽季補強，其中馬尼拉電器更是簽下菲律賓歸化球員布朗尼（ustin Brownlee），將搭配上「約旦Kobe」霍利斯-傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）與波多黎各洋將羅梅洛（Ismael Romero）組成強大的外援陣容。

對於新賽季在東超賽場面臨的挑戰，領航猿總教練卡米諾斯說：「以台灣來看，我們去年可能是史上表現最好的球隊，除了拿下PLG總冠軍，在東超也拿下第2名，BCL也進到4強，但今年我們失去了葛拉漢，反觀琉球和馬尼拉都有所補強，要維持去年的成績是非常困難的，前二名的想法是奢侈的。」

至於阿提諾也直言，東超的本土身份資格是自己加入領航猿的一大主因，但在琉球黃金國王與馬尼拉電器也都有歸化球員坐鎮的情況下，領航猿並沒有太大優勢，但自己也會盡力與他們抗衡。