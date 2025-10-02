快訊

PLG／盧峻翔休賽季養傷兼練運球 李家慷盼打出旅外水準

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
桃園璞園領航猿今年在本土戰力上又有所提升，其中兩大主力盧峻翔（前排中）、李家慷（前排左3）的表現備受關注。記者劉肇育／攝影
桃園璞園領航猿今年在本土戰力上又有所提升，其中兩大主力盧峻翔（前排中）、李家慷（前排左3）的表現備受關注。記者劉肇育／攝影

桃園璞園領航猿上賽季除了奪下在PLG的首冠，更在東超與BCL賽場都打出亮眼成績，兩大本土戰將盧峻翔與李家慷的成長相當關鍵，其中今年因傷錯過瓊斯盃與亞洲盃的盧峻翔就透露，休賽季期間除了養傷外，也不忘練習運球和加強投籃，希望幫助球隊將上季的好表現延續下去。

盧峻翔過去兩年在PLG皆拿下年度MVP，並且在上季率領領航猿奪冠，還獲選為總冠軍賽MVP，不過6月他在BCL賽事中就扭傷腳踝，也因此錯過了代表中華男籃打瓊斯盃和亞洲盃的機會。

在今天的球隊媒體日上盧峻翔就直言，如果沒有傷勢問題自己肯定想代表中華隊出征，包括11月的世界盃資格賽自己也有意願參賽，「那時候瓊斯盃打完後就有想打亞洲盃，但是傷勢的恢復狀態還沒那麼完整，才決定再養傷一段時間。」

不過休賽季期間盧峻翔也並未停下精進自己的腳步，在腳仍在養傷的情況下，就從手上開始下功夫，包括加強運球與投籃訓練，談到新賽季將領軍挑戰衛冕，他則說：「壓力肯定是一定會有，因為大家也會用比較高標準來看待我們，不過我們整個團隊已經在一起三、四個賽季，中間也經歷過起起伏伏，新賽季就是要想辦法透過這些經驗，讓這樣的過程減短。」

至於去年一舉拿下4項個人獎項的李家慷，今年瓊斯盃也入選中華白隊一圓國手夢，對於即將到來的PLG新賽季以及競爭強度更高的東超賽場，他也期許自己能夠打出「挑戰海外」的層級，「當然目前我還有合約，但就是我可以把這當作是一個目標去追求，調整到那樣的心態。」

