快訊

台灣旅客出境被海關開箱託運行李 他目睹直呼：日本終於嚴查了

國民黨主席之爭白熱化！挺鄭麗文陣營民調曝 領先郝龍斌近13個百分點

獨／台中5億高中生案...夏男坐牢表現良好 獲選進外役監享返家探親福利

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／剛加入時全隊體脂最高 陳將双瘦身有成期待登東超賽場

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
陳將双瘦身有成，期待新賽季能幫助領航猿完成衛冕。記者劉肇育／攝影
陳將双瘦身有成，期待新賽季能幫助領航猿完成衛冕。記者劉肇育／攝影

CBA旅外好手陳將双在今年返台加盟PLG衛冕軍桃猿璞園領航猿，成了領航猿除了譚傑龍外的另外一大本土補強重點，而剛加入時還是全隊體脂最高的陳將双，近日也在飲食控制下瘦身有成，他也透露現在吃東西時都需要先經過體能教練劉年傑的允許。

陳將双在從世新大學畢業後前往中國大陸CBA發展，並在今年返台加入領航猿，成為球隊重要的本土戰力補強，不過今天卻遭到副領隊暨球團發言人陳信安爆料，剛加入領航猿時的體脂是全隊最高，但經過一段時間的努力，已經瘦身有成。

而陳將双也坦言，雖然還沒有進行第二次的身體測量，但從「眼睛觀感」上就已經感覺到差異，也覺得自己身體狀態變得更好，談到如何瘦身時，他則說：「我每天吃東西都會先跟年哥報備，剛開始吃得比較少時，碳水減量很多，讓練球時變得比較沈重、疲勞，但也都是希望讓自己的生涯有更好的發展。」

陳將双日前也在與夢想家的簡浩引退賽中登場，並且扮演球隊控球角色，他坦言由於領航猿是一支衛冕軍，且陣中球員都已經磨合4至5年，一開始加入時確實壓力蠻大的，也因為總是想太多導致錯過很多機會，遭到總教練卡米諾斯糾正，希望他能夠做好自己該做的事情就好。

談到下周領航猿就將進行東超開幕戰，陳將双也直言相當期待，「會加入領航猿就是因為這個團隊比較年輕，想看看自己能力在哪，還有東超可以去跟各國好手交手、磨練自己，對於能夠打東超很興奮、緊張，新賽季也希望能幫助球隊成功衛冕。」

籃球

延伸閱讀

瘦身天菜！一圖秒懂洗切水蓮不再打結 專家揭下鍋前加「1步驟」更脆甜

TPBL／好教練不是多會罵裁判 麥班達讚簡浩早就為執教鋪路

TPBL／簡浩含淚退役轉任教練 感謝夢想家鎧總「救了我的生涯」

TPBL／簡浩退役賽飆11分還撞破嘴 夢想家、領航猿平手收場

相關新聞

PLG／剛加入時全隊體脂最高 陳將双瘦身有成期待登東超賽場

CBA旅外好手陳將双在今年返台加盟PLG衛冕軍桃猿璞園領航猿，成了領航猿除了譚傑龍外的另外一大本土補強重點，而剛加入時還...

PLG／盧峻翔休賽季養傷兼練運球 李家慷盼打出旅外水準

桃園璞園領航猿上賽季除了奪下在PLG的首冠，更在東超與BCL賽場都打出亮眼成績，兩大本土戰將盧峻翔與李家慷的成長相當關鍵...

籃球／在地企業三年百萬計畫「照亮」安坑國小 康昭翔替清寒生致謝

在113學年度教育部體育署國小聯賽男子260（公分）組拿下隊史首冠的新北市安坑國小，近年幕後有貴人默默支持，在地的原長企...

PLG／領航猿東超對手陣容大升級 卡總：前二名是奢侈想法

桃園璞園領航猿隊上賽季在東超聯賽拿下第二名佳績，寫下我國球隊的歷史新頁，不過今年在東超參賽隊數擴增，且各隊都大力補強的情...

PLG／「高挑女神」金裕娜登機！領航猿韓籍啦啦隊「4金」將登場

迎接全新賽季的東超開幕夜盛典，桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew將與富邦勇士啦啦隊Fubon Angels首度合體演出，攜手帶來前所未有的視覺饗宴。此外，Pilots Crew也在新賽季迎來全新韓

TPBL／從球場到幕後 王信凱加盟夢想家擔任策略發展總監 

福爾摩沙夢想家隊今天宣布，現年42歲、出身台中的籃球員王信凱正式加入團隊，擔任策略發展總監，王信凱將以行銷、企劃與跨國聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。