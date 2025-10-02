PLG／剛加入時全隊體脂最高 陳將双瘦身有成期待登東超賽場

CBA旅外好手陳將双在今年返台加盟PLG衛冕軍桃猿璞園領航猿，成了領航猿除了譚傑龍外的另外一大本土補強重點，而剛加入時還是全隊體脂最高的陳將双，近日也在飲食控制下瘦身有成，他也透露現在吃東西時都需要先經過體能教練劉年傑的允許。

陳將双在從世新大學畢業後前往中國大陸CBA發展，並在今年返台加入領航猿，成為球隊重要的本土戰力補強，不過今天卻遭到副領隊暨球團發言人陳信安爆料，剛加入領航猿時的體脂是全隊最高，但經過一段時間的努力，已經瘦身有成。

而陳將双也坦言，雖然還沒有進行第二次的身體測量，但從「眼睛觀感」上就已經感覺到差異，也覺得自己身體狀態變得更好，談到如何瘦身時，他則說：「我每天吃東西都會先跟年哥報備，剛開始吃得比較少時，碳水減量很多，讓練球時變得比較沈重、疲勞，但也都是希望讓自己的生涯有更好的發展。」

陳將双日前也在與夢想家的簡浩引退賽中登場，並且扮演球隊控球角色，他坦言由於領航猿是一支衛冕軍，且陣中球員都已經磨合4至5年，一開始加入時確實壓力蠻大的，也因為總是想太多導致錯過很多機會，遭到總教練卡米諾斯糾正，希望他能夠做好自己該做的事情就好。

談到下周領航猿就將進行東超開幕戰，陳將双也直言相當期待，「會加入領航猿就是因為這個團隊比較年輕，想看看自己能力在哪，還有東超可以去跟各國好手交手、磨練自己，對於能夠打東超很興奮、緊張，新賽季也希望能幫助球隊成功衛冕。」