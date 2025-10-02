聽新聞
PLG／「高挑女神」金裕娜登機！領航猿韓籍啦啦隊「4金」將登場
迎接全新賽季的東超開幕夜盛典，桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew將與富邦勇士啦啦隊Fubon Angels首度合體演出，攜手帶來前所未有的視覺饗宴。此外，Pilots Crew也在新賽季迎來全新韓援「金世星、金娜妍、金海莉，金裕娜」。
東超10月8日在台北和平籃球館開打，領航猿迎戰日本B聯盟琉球國王隊。兩隊將分別兩場比賽的中場時間登場，Pilots Crew由隊長油米領軍牙牙、寧寧、姵宸、凱莉、羽娜、依沛及Ruka同場亮相；Fubon Angels也將派出高人氣成員檸檬、潔米、丹丹、安娜、Jessy，共同獻上東超開幕夜限定組合。
另外，Pilots Crew也在新賽季迎來全新韓援「金世星、金娜妍、金海莉，金裕娜」。重磅加盟的金娜妍與金海莉皆是超高人氣的啦啦隊成員。「初戀系女神」金娜妍在IG擁有24萬粉絲，人氣居高不下；首次在台灣登場的金海莉，則是韓職KT巫師啦啦隊成員，同時也是知名舞曲《魔笛舞》的編舞者，話題性十足。
「全能系女神」金世星則是透過球隊徵選脫穎而出的正式成員，展現多元魅力。另一位新成員則是前NC恐龍啦啦隊隊長，擅長互動及展現身材曲線舞蹈的「高挑女神」金裕娜，曾數次在韓國啦啦隊粉絲票選獲得前10強的成績。這支「韓籍女神」將為Pilots Crew帶來全新風格，即將在桃園巨蛋PLG主場驚喜亮相。
