TPBL／從球場到幕後 王信凱加盟夢想家擔任策略發展總監 

福爾摩沙夢想家隊今天宣布，現年42歲、出身台中的籃球員王信凱正式加入團隊，擔任策略發展總監，王信凱將以行銷、企劃與跨國聯賽經驗，協助夢想家在場上場下都能邁向更高層級。

王信凱自2004年踏入職業籃壇，效力SBL台灣銀行、台灣啤酒、台灣大籃球隊、CBA雲南紅河奔牛、 ABL高雄聖徒，以及TBL泰國巴吞他尼蟒蛇等隊。他在場上曾奪下SBL總冠軍、入選全明星賽，更於2025年以洋將身分再征戰泰國BTL聯賽，並獲得聯賽三分球命中率榜首。豐富的國際化資歷，奠定他獨特的視野與經驗。

除了球員身分外，王信凱同樣展現多元發展，曾擔任專欄寫手，並歷練於運動品牌行銷、公關及雜誌產業，近年也投入品牌管理經營，累積豐富跨領域背景。對於出任策略發展總監一職，他坦言：「能以台中人身分回到家鄉球隊，心情格外不同。這是一個全新的挑戰，我希望把過去在球場內外的經驗，轉化為具體策略，幫助夢想家走得更長遠。」

夢想家總經理韓駿鎧說：「信凱不僅具備多年職業生涯的歷練，更帶來跨國賽事的視野與多元專業背景。同時，他身為台中人，相信有他的加入，能在策略發展上提供更多助力，幫助球隊持續向前邁進。」