TPBL／林韋翰心疼家鄉花蓮災情 感謝鏟子超人熱心救災
花蓮馬太鞍溪堰塞湖因溢流重創光復鄉，讓身為花蓮人的TPBL新北中信特攻球星林韋翰不敢打開新聞，然而看到大批熱血志工自發投入清淤工作，他也直言相當感動。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖因溢流重創光復鄉，災區滿布厚重淤泥，不過大批鏟子超人熱血志工自發投入清淤工作，包含多名職籃、職棒球員也都動起來，回到家鄉幫忙，期盼為救災盡一份心力，讓同樣身為花蓮人的林韋翰坦承相當感動。
過去就曾舉辦義賣活動協助家鄉花蓮度過地震災情，台灣職業籃球大聯盟TPBL特攻控衛魔術師林韋翰今天出席媒體日時表示，自從這次事情發生後，一直不太敢打開新聞來看，有些消息也是從太太、朋友身上得知，「當然心情是很難過，我也有透過花蓮的國軍朋友捐贈物資。」
看到很多人自願化身「鏟子超人」協助災情，林韋翰透露在這個時候看到台灣如此團結，讓他很感動，尤其感謝很多籃球員有空都願意幫忙，「能做多少算多少，現在情況真的不是一時半刻可以解決的。」
