TPBL／中信特攻找回阿巴西目標拚冠 還想兼顧票房業績

中央社／ 台北1日電
新北中信特攻籃球隊1日在台北舉行開季媒體日，圖為球員阿巴西。中央社
新北中信特攻籃球隊1日在台北舉行開季媒體日，圖為球員阿巴西。中央社

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻休賽季與曾文鼎、林韋翰續約，並找回阿巴西「鳳還巢」，整體戰力升級，總經理劉志威喊話拚冠軍之餘，也要兼顧業績。

無緣打進TPBL元年季後賽的特攻，在休賽季頻頻「招兵買馬」，除了找回最有價球員等級的「黑豹」阿巴西回鍋，並續約曾文鼎、林韋翰等資深球員，甚至迎來簡廷兆、林任鴻等新血，洋將人選也早已確認，讓馬可（Marko Todorovic）、飛克（ViktorGaddefors）再度披上特攻戰袍，搭配內馬（NemanjaRadovic）、霸夫（Pavlin Ivanov）。

特攻總經理劉志威今天出席開季媒體日接受採訪表示，唯一目標只有總冠軍，尤其休賽季花了比較多時間重整陣容，希望讓團隊戰力平均發揮。不過在拚戰績之餘，也重視業績，畢竟台灣籃球市場還有很多需要努力的地方，吸引球迷持續進場支持是職業球隊必須努力做的。

已年滿41歲的特攻資深長人曾文鼎則自曝，與球團續約2年，確定尚未到退役的時候，仍會以球員身分在場上奮戰，「這週開始展開熱身賽，感覺我們還有很多需要調整部分，希望不要再有球員受傷狀況。」

新加入的簡廷兆指出，在特攻獲得比較高的自由度，然而仍在找一些隊友的慣性，也很開心再度與謝亞軒並肩作戰，而且還能從資深控衛林韋翰身上挖寶，「我們打很多友誼賽，韋翰就很像我跟嘉豪、亞軒的另類指導教練。」

