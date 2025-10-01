TPBL／中信特攻最帥洋將飛克歸隊 謝台灣球迷不離不棄

新北中信特攻隊今年休賽季找回「最帥洋將」瑞典型男飛克，引發球迷熱烈討論，對於當年離開特攻後就有不少球迷「敲碗」，希望其他球隊能夠找回飛克，飛克在今天也透露，當時離台後仍不斷有台灣球迷傳訊息給他表示支持，如今能夠再回歸也希望能為球迷好好獻技。

來自瑞典的飛克，在2023年曾加入特攻，就因為帥氣的外型引發球迷高度關注，不過在隔年1月特攻就將飛克釋出，結束他首次的旅台生涯，而今年休賽季特攻球團決定再找飛克回鍋，而他也在代表瑞典參加完歐錦賽後就來台備戰。

談到這次回台再次披上特攻戰袍，飛克坦言這次能夠回鍋確實感到相當驚喜，也看到很多老面孔和新面孔，不過目前加入球隊僅短短兩周，還需要更多時間重新適應球隊，「但我目前感覺很好，融入的也不錯，我很喜歡這邊，不只是這支球隊，還有這個國家。」

談到兩年前離台後，不少球迷不斷希望他能夠再次回歸台灣籃壇，飛克也透露在不在台灣的這段時間仍有不少台灣球迷向他表達支持之意，讓他心懷感激，希望這次回來能夠為球迷獻技。

特攻總經理劉志威表示，今年球隊找得洋將都是在國家隊有不錯表現和領袖特質的球員，就是希望這些外援能夠重視團隊發展，同時也可以減少磨合時間，這樣的特質球員進到球隊將會讓團隊氣氛愈來愈好，尤其球隊也相當了解飛克的特質，「當然帥也是他的附加價值。」