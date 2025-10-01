快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／中信特攻最帥洋將飛克歸隊 謝台灣球迷不離不棄

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
特攻隊今年找來四名歐陸洋將，其中包括老面孔馬可與飛克。記者劉肇育／攝影
特攻隊今年找來四名歐陸洋將，其中包括老面孔馬可與飛克。記者劉肇育／攝影

新北中信特攻隊今年休賽季找回「最帥洋將」瑞典型男飛克，引發球迷熱烈討論，對於當年離開特攻後就有不少球迷「敲碗」，希望其他球隊能夠找回飛克，飛克在今天也透露，當時離台後仍不斷有台灣球迷傳訊息給他表示支持，如今能夠再回歸也希望能為球迷好好獻技。

來自瑞典的飛克，在2023年曾加入特攻，就因為帥氣的外型引發球迷高度關注，不過在隔年1月特攻就將飛克釋出，結束他首次的旅台生涯，而今年休賽季特攻球團決定再找飛克回鍋，而他也在代表瑞典參加完歐錦賽後就來台備戰。

談到這次回台再次披上特攻戰袍，飛克坦言這次能夠回鍋確實感到相當驚喜，也看到很多老面孔和新面孔，不過目前加入球隊僅短短兩周，還需要更多時間重新適應球隊，「但我目前感覺很好，融入的也不錯，我很喜歡這邊，不只是這支球隊，還有這個國家。」

談到兩年前離台後，不少球迷不斷希望他能夠再次回歸台灣籃壇，飛克也透露在不在台灣的這段時間仍有不少台灣球迷向他表達支持之意，讓他心懷感激，希望這次回來能夠為球迷獻技。

特攻總經理劉志威表示，今年球隊找得洋將都是在國家隊有不錯表現和領袖特質的球員，就是希望這些外援能夠重視團隊發展，同時也可以減少磨合時間，這樣的特質球員進到球隊將會讓團隊氣氛愈來愈好，尤其球隊也相當了解飛克的特質，「當然帥也是他的附加價值。」

籃球

延伸閱讀

TPBL／中信特攻新賽季目標就是冠軍 邊荷律仍有望到場應援

NBA／庫明加點頭續約2年14.7億 勇士踩住底線保留球隊選擇權

最牛一輪／中光電有戲 中信52靚

中職／盧孟揚亞錦賽好投 歸隊做足準備盼拚季後賽

相關新聞

TPBL／中信特攻最帥洋將飛克歸隊 謝台灣球迷不離不棄

新北中信特攻隊今年休賽季找回「最帥洋將」瑞典型男飛克，引發球迷熱烈討論，對於當年離開特攻後就有不少球迷「敲碗」，希望其他...

TPBL／中信特攻新賽季目標就是冠軍 邊荷律仍有望到場應援

新北中信特攻在上季無緣季後賽後，今年休賽季迎回「黑豹」阿巴西後再度成為聯盟奪冠熱門球隊，包括總經理劉志威、主控林韋翰都直...

TPBL／捐寶可夢愛卡義賣賑災 余純安期盼拋磚引玉

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，近日籃壇不少球員響應救災和賑災行動，高雄全家海神隊長余純安就於寶可夢卡牌交易社團中義賣...

TPBL／李愷諺攜隊友化身鏟子超人 號召更多人助花蓮

台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王球星李愷諺日前與隊友前進花蓮化身「鏟子超人」，他透露原本只想要默默幫忙，不過現在發現應...

TPBL／毛加恩談國王洋將新配置 是否為林書豪辦引退仍未定

新北國王隊去年奪下隊史第二冠後，休賽季面臨核心陣容的異動，尤其林書豪的退休讓各界認為國王將失去最大優勢，不過總經理毛加恩...

TPBL／國王新主帥派翠克重防守 仍在觀察誰是書豪接班人

新北國王隊在上賽季拿下TPBL冠軍後，面臨當家球星林書豪高掛球鞋退役的狀況，且球隊總教練萊恩與核心洋將曼尼高也轉往日本發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。